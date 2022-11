La Ue avverte Musk: Twitter rispetti le regole o sarà vietato

Alti funzionari dell’Ue hanno espresso preoccupazione sul fatto che Twitter abbia abbastanza personale per conformarsi alle nuove regole dopo che Musk ha licenziato più della metà dei suoi 7.500 dipendenti. E Breton ha invitato Musk ad applicare regole rigide anche quando si tratta di pubblicità, incluso il divieto di prendere di mira bambini o utenti sulla base di informazioni sensibili, comprese le convinzioni religiose e politiche. Queste misure sono in linea con le nuove regole digitali della Ue che saranno applicate dall’inizio del prossimo anno. L’Ue vuole insomma che Twitter si impegni a sottoporsi a un audit entro l’estate del prossimo anno, quando la società dovrà consegnare informazioni, come il numero di utenti attivi e account vietati.

Va ricordato come subito dopo aver completato l’acquisizione da 44 miliardi di dollari, Musk ha dichiarato che avrebbe nominato un “consiglio di moderazione indipendente” che sarebbe stato consultato prima del ripristino di qualsiasi account vietato. Promessa disattesa. Twitter ha anche recentemente eliminato le sue politiche sulla disinformazione di Covid e non sta più prendendo provvedimenti contro i contenuti che in precedenza violavano le regole. La partita, insomma, è apertissima.