La Ue boccia il blocco dei licenziamenti in Italia: «É controproducente e discrimina i precari»

«Politiche come il divieto generale di licenziamento tendono a influenzare la composizione ma non la portata dell’aggiustamento del mercato del lavoro». É quanto si legge nelle raccomandazioni di primavera della Commissione europa approvate il 2 giugno nella riunione dell’Esecutivo Ue. «L’Italia - spiega la commissione - è l’unico Stato membro che ha introdotto un divieto assoluto di licenziamenti all’inizio della crisi-Covid». La misura, attacca Bruxelles, è in vigore fino a giugno e per alcune categorie è prorogata fino a ottobre 2021. «In pratica si avvantaggiano per lo più i lavoratori a tempo indeterminato a scapito di quelli a tempo determinato come gli interinali e gli stagionali».

L’assist a Draghi dalla Ue

Con le raccomandazioni di primavera l’Ue scende in campo a sostegno della decisione del premier Mario Draghi che ha frenano sulla proroga del blocco dei licenziamenti chiesta da Lega e Pd.

Germania e Francia meglio dell’Italia senza stop alle uscite

Bruxelles sottolinea anche che dal confronto con gli altri Stati dell’Unione che non hanno introdotto il divieto di licenziamento emerge che «il provvedimento non è stato particolarmente efficace, anzi è stato addirittura superfluo. Il giudizio è basato sull’elasticità media dell’occupazione nell’Unine europea: la media europea è stata 0,25, mentre quella italiana 0,24. Viene anche osservato che ci sono paesi come Germania e Francia che hanno contenuto l’impatto sull’occupazione senza introdurre «il divieto assoluto di licenziamento».

Perchè potrebbe essere controproducente

Il divieto di licenziamento, sottolinea ancora Bruxelles, «potrebbe addirittura rivelarsi controproducente. Più a lungo è in vigore e più rischia di essere controproducente perché ostacola il necessario adeguamento della forza lavoro alle esigenze aziendali». Contemporaneamente Bruxelles invita l’Italia a controllare il debito.