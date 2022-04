La Ue cerca la sponda indiana, partnership su commercio e tecnologie

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – Sulla scia della guerra in Ucraina, l’India è diventata un tassello cruciale dei nuovi equilibri mondiali. Dopo le visite recenti di rappresentanti della Cina, della Russia, degli Stati Uniti e del Regno Unito, a New Delhi è giunta questa settimana anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’Unione europea e il governo indiano hanno annunciato la nascita di un organismo di cooperazione bilaterale incentrato sul commercio e le tecnologie.

«La nostra relazione è più importante che mai», ha detto lunedì 25 aprile la signora von der Leyen incontrando il primo ministro nazionalista Narendra Modi. «Abbiamo molto in comune, ma lo scenario politico è complesso». L’ex ministra tedesca ha sottolineato tre campi nei quali è importante rafforzare la collaborazione bilaterale: la sicurezza, la transizione climatica e il commercio. «Entrambe le parti sono consapevoli che i rapidi cambiamenti geopolitici richiedono impegni comuni».

In questo contesto, Bruxelles e New Delhi hanno deciso di creare un Trade and Technology Council, sulla falsariga di quello esistente tra Stati Uniti ed Unione Europea. L’organismo bilaterale deve servire a rendere operative decisioni politiche e a rafforzare la cooperazione tecnica.

In un discorso durante la sua visita, la presidente della Commissione ha tessuto le lodi del rapporto bilaterale, insistendo sul fatto che India e Unione europea sono «le due più importanti democrazie del mondo».

L’India è ormai corteggiata da più parti pur di evitare che cada nelle braccia della Russia o della Cina. New Delhi ha assunto posizioni ambigue nei confronti dell’invasione russa dell’Ucraina. Da un lato ha chiesto una cessazione delle ostilità; dall’altro ha preferito non sanzionare la Russia, a differenza di molti Paesi occidentali, e anzi il Paese asiatico è diventato un importante acquirente di materie prime e di armi russe. Qualche giorno fa il premier Boris Johnson ha firmato con l’India un accordo nella difesa.