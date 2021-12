La Ue propone nuove misure contro i ricatti dei paesi terzi. Russia e Cina nel mirino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In un contesto internazionale particolarmente incerto e aggressivo, la Commissione europea ha proposto ai Ventisette di dotare l'Unione di nuovi strumenti coercitivi da utilizzare per affrontare i ricatti economici di paesi terzi. Lo sguardo corre all'uso spregiudicato che la Russia e la Cina fanno della loro potenza economica per ottenere dai singoli paesi membri particolari benefici politici. Il nuovo strumento, spiega Bruxelles, deve essere ritenuto una ultima ratio.

«In un momento di crescenti tensioni geopolitiche, l’Unione europea e i suoi Stati membri sono sempre più l'obiettivo di intimidazione economica – ha spiegato mercoledì 8 dicembre in una conferenza stampa qui a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis –. Con questa proposta vogliamo essere chiari che l’Unione europea sarà ferma nel difendere i propri interessi. Il principale obiettivo del nuovo strumento anti-coercizione è di agire quale deterrente».

Loading...

Le misure di «rappresaglia» solo in caso di flop dei negoziati

Secondo la proposta comunitaria, vi è coercizione economica quando «un paese terzo cerca di fare pressione sull’Unione o su uno Stato membro affinché compia una determinata scelta applicando o minacciando di applicare misure che incidono sul commercio o sugli investimenti». In una prima fase, la Commissione europea sarà chiamata ad aprire una trattativa. Le misure di rappresaglia verrebbero utilizzate soltanto nel caso di insuccesso del negoziato.Nel recente passato non sono mancati esempi di intimidazione economica.

Attualmente la Cina sta bloccando le importazioni lituane dopo che Vilnius, contro il volere di Pechino, ha stretto nuovi rapporti con l'isola di Taiwan. Sempre la Cina ha fatto recentemente pressione economica sulla Spagna perché modificasse il suo codice di procedura penale. In questi giorni, vi è il timore a Berlino che la Russia possa bloccare l'export di gas verso l'Europa occidentale per via della crisi in Ucraina.

Tra le misure proposte dalla Commissione vi sono varie restrizioni all’accesso al mercato dell’Unione europea, attraverso gli appalti pubblici, la raccolta di capitale, l’autorizzazione dei prodotti secondo le norme chimiche e sanitarie, così come il blocco all’accesso ai programmi di ricerca finanziati dall’Unione.