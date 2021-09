La Ue risponde alla Via della Seta cinese e va alla conquista dell’area Indo-Pacifico

Nelle file della diplomazia europea si sospetta che in fondo gli obiettivi americani siano più commerciali che strategici: «È il tentativo di fare una politica estera a vantaggio dei posti di lavoro della classe media», spiega un diplomatico, riferendosi all’acquisto da parte australiana di sottomarini nucleari americani. «La vicenda getta olio sul fuoco su una relazione commerciale oggetto di un difficile negoziato dopo la presidenza Trump, segnata da dazi americani sui prodotti europei». Ci si interroga sul clima che vi sarà il 29 settembre a Pittsburgh quando Stati Uniti e Unione europea dovranno inaugurare il nuovo consiglio dedicato al dialogo tecnologico tra i due blocchi.

Il fronte australiano

Anche sul fronte australiano, dominerà almeno per un po’ di tempo il gelo nei rapporti bilaterali: «Non ci precipiteremo certo a firmare un nuovo accordo commerciale con Canberra, come era nelle nostre intenzioni», afferma lo stesso diplomatico.Ciò detto, l’impatto politico è notevole. «Dobbiamo sopravvivere da soli, esattamente come fanno gli altri», ha commentato l’Alto Rappresentante Borrell, riferendosi alla necessità di una difesa europea e riprendendo argomenti utilizzati in una recente intervista a Le Monde.

In un discorso questa settimana a Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva sostenuto che «l’Europa può e chiaramente dovrebbe essere capace di fare di più da sola».Per decenni l’Unione Europea ha appaltato agli Stati Uniti la difesa, in particolare attraverso la Nato. Fu un modo per affrontare le minacce della Guerra Fredda e in fondo anche per permettere a molti Paesi europei di spendere denaro pubblico non a fini militari ma in un generoso welfare state.

Oggi sono cambiati il contesto internazionale e l’ambizione europea. I Ventisette sanno di dover prendere in mano la propria sicurezza, ma per ora divergono sulle modalità.In ultima analisi, il nuovo gioco delle alleanze in Asia e altrove sta costringendo l’Europa a rivedere le sue priorità, tanto più dopo la magra figura registrata dalla Nato in Afghanistan, un Paese dal quale l’organizzazione militare se ne è andata dopo anni di presenza lasciando il caos. L’iniziativa anglosassone in Asia mette sotto particolare pressione i Paesi fin qui freddi ad abbandonare l’ombrello americano: soprattutto l’Est Europa, e in parte anche la Germania.