Von der Leyen: «Grecia scudo d’Europa», dall’Ue 700 milioni ad Atene per la crisi migranti I vertici dell’Unione hanno incontrato il premier greco Mitsotakis alla frontiera con la Turchia. Tra le misure previste da Bruxelles anche il rafforzamento del dispositivo Frontex di Stefano Carrer

Migranti portano in braccio i loro bambini mentre attraversano la frontiera tra Turchia e Grecia a Edirne

3' di lettura

Settecento milioni di euro per aiutare la Grecia ad affrontare la nuova crisi dei migranti, più un rafforzamento del dispositivo di pronto intervento di Frontex e la mobilitazione del meccanismo europeo di protezione civile: sono le misure annunciate martedì 3 marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, accorsa a incontrare il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis assieme al presidente del Consiglio Ue Charles Michel e al presidente del Parlamento di Strasburgo, David Sassoli.

Migranti, Von Der Leyen: "Confini greci sono anche responsabilita' Ue"

Un incontro avvenuto a Kastanies, sulla frontiera di terra greco-turca su cui da giorni si ammassano decine di migliaia di migranti e rifugiati - dopo che la Turchia ha deciso di incoraggiarne l’esodo -,respinti dalla linea dura decisa dalle autorità di Atene (fino a qui senza incidenti di rilievo). Terrorizzata dalla prospettiva di una ripetizione della crisi migratoria del 2015, la Ue manifesta solidarietà a una Grecia, finita sotto accusa - assieme all’Europa stessa - da parte delle organizzazioni umanitarie. Sottolineando che si tratta di una situazione che investe la responsabilità dell’Europa intera, von der Leyen ha detto che «la nostra unità prevarrà». «Siamo qui in circostanze straordinarie, per ringraziare e dare un messaggio di solidarietà e supporto alla Grecia», ha aggiunto, esprimendo anche compassione per i migranti che sono stati «attratti con false speranze in questa situazione».

«Chi cerca di mettere alla prova l’unità dell’Europa resterà deluso. Manterremo la linea e la nostra unità prevarrà. È tempo per un’azione concertata e per il sangue freddo. La Turchia non è un nemico e le persone non sono mezzi per raggiungere un obiettivo. Grazie alla Grecia per essere il nostro scudo», ha detto ancora von der Leyen.

Per Atene la Turchia è un «Paese trafficante»



Migranti, Erdogan: "Presto in milioni verso l'Europa"

Un filo di imbarazzo che non ha trovato riscontro nel premier greco,che ha definito la Turchia un Paese «trafficante»,che spinge i migranti alla frontiera «per promuovere la sua agenda geopolitica»: migranti che non starebbero fuggendo dai combattimenti nella provincia siriana di Idlib ma «hanno vissuto in sicurezza in Turchia per un lungo periodo di tempo».