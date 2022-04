La Ue vuole cambiare il sistema di Dop, Igp e Stg. Ecco perché l’Italia è contraria

Inoltre «non abbiamo trovato riferimenti a iniziative che i consorzi possono mettere in campo per evitare pratiche svalorizzanti, come le politiche promozionali della grande distribuzione ». Altro tema fondamentale è quello della tutela. Secondo De Castro «la proposta non chiarisce il divieto di evocazione sancito dalla Corte Ue. Dev’essere definito meglio per evitare nuovi “casi Prosek”. Rischiamo di autorizzare uno Stato membro a usare una menzione generica protetta con una denominazione in un altro Stato membro. L’evocazione di una Dop, ancorché in una menzione generica, dev’essere evitata».

Infine per l’ex ministro «non è sufficientemente chiaro il capitolo della gestione, valutazione dei disciplinari e autorizzazioni. Va ribadito in modo netto che tutta la procedura resta in capo alla Dg agricoltura della Commissione. L’Euipo potrà dare un contributo alla tutela delle Ig nei paesi terzi; può avere un ruolo importante nella gestione e tutela dei marchi Ue nel mondo e nella lotta alle imitazioni ma non nelle procedure ordinarie per le quali non ha competenze».

In generale, conclude «non si coglie una vera e propria strategia nella politica di qualità europea . La semplificazione dovrebbe riguardare tutte le modifiche dei disciplinari sotto una certa soglia economica che potrebbero rimanere a livello di Stato membro, almeno per le piccole Dop. Non possiamo equiparare la lenticchia di Castelluccio al Grana padano. All’interno delle grandi Dop poi ci dev’essere la possibilità di valorizzare i casi di eccellenza».

Verosimilmente un primo parere arriverà entro giugno per giungere a settembre alla relazione completa del Parlamento europeo da approvare entro l’anno. La riforma potrebbe arrivare in porto sotto presidenza spagnola nel secondo semestre 2023. Il team negoziale guidato da De Castro, non ancora ufficializzato, dovrebbe essere composto da altri europarlamentari (i cosiddetti relatori ombra) provenienti da Paesi mediterranei, considerando che il 90% del valore delle indicazioni geografiche arriva da Italia, Francia e Spagna.