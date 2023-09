La Usb-C su iPhone 15 e le altre decisioni Ue che ci hanno semplificato la vita

Le norme sul roaming, introdotte nel 2017, impongono inoltre agli operatori di fornire informazioni chiare sui servizi che possono avere costi aggiuntivi.

3. Rimborso per voli in ritardo

Il regolamento 261/2004 prevede un risarcimento compreso tra i 250 e i 600 euro per ritardi superiori alle tre ore, calcolato in base all'orario di arrivo e alla lunghezza del volo. Il risarcimento non è previsto per “circostanze eccezionali”, come il meteo avverso. Sono invece coperti i ritardi dovuti a problemi tecnici e “circostanze operative”.

La compensazione non dipende in nessun modo dal prezzo del biglietto: un volo di lunga percorrenza, come quello per New York, darebbe diritto a 600 euro di risarcimento qualora avesse un ritardo superiore alle tre ore, a prescindere dal costo del biglietto.

4. E-commerce senza frontiere

Dalla fine del 2018 si può acquistare online in un altro Paesi senza pagare costi extra. La direttiva sul geo-blocking stabilisce che i venditori non possono bloccare clienti provenienti da altri paesi, o reindirizzare su siti che offrono gli stessi prodotti a prezzi maggiori. I clienti stranieri devono dunque essere trattati esattamente come quelli nazionali.

5. IBAN e BIC in tutti i Paesi UE

Dal 2014, il codice bancario nazionale, o IBAN, e il codice internazionale di identificazione della banca, o Bic, vengono utilizzati per i bonifici in tutti i Paesi membri. La direttiva UE ha quindi standardizzato le coordinate bancarie, velocizzando e facilitando transazioni internazionali.