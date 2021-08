La Val d’Ega in Alto Adige è una garanzia iridescente

Anche la Val d'Ega dà appuntamento in questa settimana per vedere le sue stelle. In particolare a Cornedo all'Isarco c'è pure il primo astrovillaggio dell'Alto Adige e si può percorrere il Sentiero dei Pianeti lungo sette chilometri che si snoda tra prati e foreste. Anche San Valentino in Campo è una location splendida per guardare in alto. L'Osservatorio astronomico Max Valier permette di dare uno sguardo ravvicinato addirittura a 19 milioni di corpi celesti attraverso un telescopio Cassergrain.

