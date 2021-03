La Val di Non vuole il Recovery fund per il progetto del frigorifero nella montagna Dal 2015 il consorzio Melinda sfrutta le gallerie sotterranee per conservare le mele: ora l’esperimento potrebbe essere allargato al resto della comunità trentina di Micaela Cappellini

Dal 2015 il consorzio Melinda sfrutta le gallerie sotterranee per conservare le mele: ora l’esperimento potrebbe essere allargato al resto della comunità trentina

2' di lettura

C’è una montagna, in Val di Non, che nel suo cuore nasconde 30mila tonnellate di mele. Le conserva come in un frigorifero a temperatura controllata, ma naturale, che permette ai 4mila soci del consorzio Melinda di risparmiare ogni anno il 30% di corrente elettrica rispetto a un magazzino tradizionale. Il progetto è nato cinque anni fa, e visti gli ottimi risultati, ora è pronto per fare il salto di qualità: aprirsi al resto della comunità locale. I finanziamenti dovrebbero arrivare dal Recovery fund: serviranno per costruire una funivia, che all’andata trasporterà le mele dalle gallerie della montagna allo stabilimento Melinda, per la lavorazione. E al ritorno trasporterà i turisti che vogliono visitare questo esperimento unico al mondo. Mentre le decine di chilometri di gallerie che ancora il sottosuolo offre potranno essere messe a disposizione di altri produttori del Trentino in cerca di celle frigorifere sostenibili. I vini di Cavit si sono già prenotati per un lotto. Ma potrebbero non essere i soli.

L’esperimento di Melinda ha già fatto il giro del mondo ed è anche stato presentato al Parlamento europeo come esempio eccellente di sostenibilità ambientale ed economica. L’idea è nata guardando le gallerie scavate nella roccia di dolomia dalle miniere Tassullo (oggi Gruppo Miniera San Romedio), che ne ricavano pietra pregiata per l'industria delle costruzioni. C’era un modo di sfruttare quei chilometri abbandonati, scavati nella montagna, a 300 metri sotto terra e a pochi chilometri dal principale stabilimento di lavorazione delle mele Melinda? Sì, un modo c’era: trasformare quelle rocce in frigoriferi. I superesperti della Fondazione Mach di Trento studiano il caso, i vertici del consorzio Melinda ci credono e la scommessa parte, «anche se all’inizio è stato difficile convincere le famiglie dei soci a consegnare il raccolto alla montagna, invece che nei tradizionali, rassicuranti magazzini», racconta Mauro Erlicher, direttore dello stabilimento Melinda di Segno di Predaia, sopra Trento.

Loading...

Ora, i lotti di gallerie destinati a ospitare le mele durante l’inverno sono tre, per un totale di 34 celle, mentre un quarto lotto è in costruzione e sarà operativo l’anno prossimo. Per realizzare ogni lotto, occorre investire dieci milioni di euro, ma il ritorno negli anni c’è, in termini di risparmio energetico. E poi, a differenza di un capannone per la conservazione tradizionale, la montagna non si usura mai.

Le celle ipogee di Melinda e il loro piano di ampliamento grazie al Recovery Fund sono solo un tassello, del progetto di agricoltura sostenibile portato avanti dall’ortofrutta trentina. Apot, l’associazione che riunisce i produttori della provincia - un sistema che genera oltre 370 milioni di euro di fatturato all’anno e che include anche il consorzio Melinda - ha appena pubblicato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità. E i risultati sono lusinghieri: gli ettari di terreno coltivati a biologico sono raddoppiati in quattro anni, l’utilizzo dei fitofarmaci sui terreni ad agricoltura integrata è diminuito del 20% all’anno, il 99,9% dei frutti prodotti è risultato con residui inferiori al 30% del limite massimo ammesso per legge. E il livello di produzione di energia da fonti rinnovabili - pari a oltre 6,5 milioni di KWh - sarebbe ora sufficiente a garantire l’illuminazione pubblica di una città da 65mila abitanti.