La Valle d’Aosta ritrova i turisti e guarda alla stagione invernale

Ora per le imprese del settore una delle sfide è cercare di allungare la stagione. «Sempre più strutture cercano di allungare il periodo, coprendo da inizio giugno fino a ottobre - chiarisce Filippo Gérard – L’autunno è una stagione molto bella ed è un periodo su cui vale la pena investire. Negli ultimi anni il clima ha regalato spesso giornate belle e clima mite, offrendo possibilità di passeggiate ed escursioni».

Certo, però, tra le imprese un po’ di apprensione aleggia in vista della prossima stagione invernale. Come dice Graziano Dominidiato, «non ci possiamo permettere un’altra stagione come quella dell’anno scorso», che di fatto non c’è stata.

Va ricordato che con l’esplosione della pandemia la Regione è corsa ai ripari, «integrando le misure statali con ulteriori contributi rivolti a tutti i settori – sottolineano dall’assessorato al Turismo – lo scorso anno con la legge regionale 8/2020 che stanziava circa 130 milioni, attualmente con la legge 15/2021 che ha messo a disposizione altri 120 milioni di euro». Tuttavia Dominidiato sintetizza chiaramente il sentiment delle circa 1.500 imprese associate (600 tra i pubblici esercizi, 800 nel settore commercio, un centinaio nel settore ricettivo): «Va bene i ristori, sono stati fondamentali e ci hanno sicuramente aiutato, ma noi non vogliamo più sussidi, vogliamo poter lavorare. Per questo diciamo che sarà importante potersi muovere tempestivamente con certezze, per raccogliere le prenotazioni e reperire il personale. In questo senso le recenti parole del presidente del Consiglio Mario Draghi sul green pass e sui vaccini ci hanno dato maggiore fiducia sulla possibilità di affrontare la prossima stagione invernale con più certezze».

Aspettative condivise dal presidente Adava Gérard: «Alcune strutture, in particolare a Cervinia sono chiuse in pratica da quasi un anno e mezzo. Vaccinazioni e green pass sono l’unica arma e strumento che abbiamo per difenderci da questa situazione e tornare il prima possibile alla normalità. Lo sci è uno sport sicuro, all’aria aperta».