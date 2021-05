La valuta di Facebook si farà ma agganciata al dollaro e vigilata dalla Fed

2' di lettura

Nelle stesse ore in cui Elon Musk annunciava il ritiro di Tesla dai pagamenti in bitcoin è finita anche la fuga in avanti del progetto valutario autonomo della Libra “made in Facebook”. E il figliol prodigo Mark Zuckerberg è stato riaccolto negli Usa, dopo avere accettato di portare rispetto al vecchio dollaro e alla Federal Reserve. Lo stablecoin targato Diem (come è stata chiamata la ex Libra) si farà ma sarà ancorato al dollaro. Sarà lanciato insieme a una banca vigilata dalla Fed e l'operazione...