La variante Delta preoccupa l'Asia ma le Borse europee tentano il rimbalzo

Partenza positiva per le principali Borse europee nell'ultima seduta di una settimana complessivamente sottotono a causa delle incognite legate all'inflazione e all'avanzare della variante Delta. Il FTSE MIBdi Piazza Affari guadagna quasi mezzo punto. Lusso in evidenza a Milano, con Moncler, come nel resto d'Europa grazie ai dati sulle vendite di Richemont e Burberry

Giappone, banca centrale riduce stime Pil : +3,8% in 2021-22



La Banca centrale del Giappone (Boj), che oggi ha lasciato i tassi invariati, ha rivisto al ribasso le stime per la crescita del Pil del Paese rispetto alle previsioni di aprile. Per l'anno fiscale 2021-22 la previsione e' di un rimbalzo del Pil del 3,8% (+4% la stima precedente) dopo che l'anno scorso (anno fiscale 2020-21) il Pil aveva registrato una caduta del 4,6%. La previsione tiene conto della recrudescenza della pandemia Covid-19, in particolare nel Dipartimento di Tokyo.

Borsa Tokyo in calo dell'1%: crescono i contagi

La Borsa di Tokyo chiude l'ottava con una seduta tutta negativa influenzata dai timori per una nuova ondata pandemica a poco più di una settimana dall'apertura delle Olimpiadi di Tokyo. La conta dei nuovi casi, con oltre mille contagiati nel Dipartimento di Tokyo (dato che non si registrava da mesi), ha depresso i corsi e alimentato il timore che le Olimpiadi, nonostante si svolgeranno a porte chiuse, possano amplificare i contagi. L'indice Nikkei ha chiuso a 28.003 punti in calo dello 0,98%.



Recordati, Koremans è il nuovo amministratore delegato

Cambio al vertice in casa Recordati. Dal primo dicembre 2021 il nuovo amministratore delegato del gruppo farmaceutico sarà Rob Koremans (ex ceo di Nutreco), mentre l'attuale ceo Andrea Recordati sarà nominato presidente. Il presidente Alfredo Altavilla ha rassegnato le dimissioni a far data dal primo dicembre 2021 alla luce dell'incarico ricevuto dal governo italiano quale presidente della compagnia aerea Ita.

Powell difende approccio Fed: inflazione transitoria

Nella giornata di giovedì mercati hanno fatto un passo indietro rispetto alla vigilia. I listini europei hanno quindi ceduto terreno, con il FTSE MIB in calo dell’1,27%, Francoforte a -1,04% e Parigi a -0,99 %, debole anche Wall Street dopo gli ennesimi record registrati la giornata precedente. In serata il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è tornato a difendere l'approccio della Federal Reserve di fronte all'inflazione ribadendo la natura transitoria e la volontà di offrire politiche monetarie di sostegno all'economia finche' la ripresa sara' completata. Il numero uno della Fed e la Segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen sono attesi al Financial Stability Oversight Council.