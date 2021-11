La variante sudafricana manda le Borse in profondo rosso, a Milano crollano banche e petroliferi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si confermano in "profondo rosso" a metà seduta sui timori globali per la variante sudafricana che - con le sue 32 mutazioni e l'alta contagiosità - potrebbe rendere di colpo meno efficaci gli attuali vaccini anti-Covid (con Pfizer e BioNTech che prevedono un verdetto entro due settimane).

Lo stop da parte di molti Paesi europei (e non solo) ai voli provenienti da sette Stati africani, le nuove restrizioni in Cina e la riunione di emergenza dell’Oms prevista nelle prossime ore stanno così creando un quadro di allarme sui mercati finanziari, con i principali listini che cedono tutti oltre il 3%. A crollare sono i titoli ciclici o legati alla mobilità, come viaggi, auto, banche e materie prime, mentre si salvano solo i farmaceutici.

Loading...

In una seduta da incubo, tra gli indici peggiori nel Vecchio Continente c'è il FTSE MIB ma le vendite stanno colpendo senza eccezioni anche il CAC 40 a Parigi e il DAX 30 a Francoforte, mentre le Borse asiatiche hanno chiuso tutte con passivi superiori al 2%, da Hong Kong a Tokyo. Giù i future di Wall Street, a mezzo servizio per il Giorno del Ringraziamento dopo la chiusura della vigilia. I timori che la variante del Covid imponga ulteriori lockdown e una nuova frenata nella domanda globale di energia mandano ko il petrolio con il Wti che cede quasi il 7% a 73 dollari.

A Piazza Affari crollano UniCredit e Tenaris

A Piazza Affari tra i pochi titoli in controtendenza c'è Diasorin a un soffio da quota 190 euro nel giorno in cui i mercati crollano per i timori sulla nuova variante sudafricana del Covid. La prospettiva dell’Opa Kkr per ora tiene a galla Telecom Italia nel giorno del consiglio di amministrazione che discuterà dell'opa del fondo americano Kkr e affronterà il tema delle deleghe dell'a.d. Luigi Gubitosi. Ondata di vendite invece su tutti gli altri titoli a partire dai petroliferi con Saipem. Realizzi sul comparto bancario con le big Unicredit e Banco Bpm che accusano per ora le perdite più accentuate. Vanno a picco le quotazioni di Autogrill, Stellantis e Moncler sulla prospettiva di nuove restrizioni per arginare i contagi, così come i timori sul traffico aereo penalizzano Atlantia che controlla gli scali di Roma e della Costa Azzurra (il secondo polo francese del settore dopo quello parigino). Fuori dal listino principale, non si salva la matricola Ariston Holding nel giorno del suo debutto a Piazza Affari.

In Europa "rossi" a due cifre per le compagnie aeree

La variante sudafricana del Covid, che sta comportando una serie di limitazioni ai viaggi aerei, ha gelato anche le compagnie europee, che sono tra i titoli peggiori sulle diverse piazze finanziarie. Tra questi il gruppo francese Air France-Klm, penalizzato anche il costruttore Airbus Group. A Francoforte tra i titoli in ribasso spicca Deutsche Lufthansa mentre sulla piazza finanziaria londinese è in forte calo il gruppo Iag che racchiude British Airways, Iberia e Vueling. Non va meglio ai vettori low cost come EasyJet.