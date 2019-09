La vedova D’Antona contro Saraceni: assurdo il reddito di cittadinanza a chi non riconosceva lo Stato

E' un'assurdità: una persona che voleva disarticolare lo Stato, che non lo riconosceva, quando poi le fa comodo, lo riconosce e ne chiede il sostegno. E' qui l'incongruenza.

Gli irriducibili, tra i terroristi, in passato si proclamavano prigionieri politici, ma non chiedevano sussidi allo Stato. Lei condivide le obiezioni di chi ora ritiene ci siano falle in un provvedimento, come il reddito di cittadinanza, così generalizzato?

Nessuna legge è perfetta, ma tutte sono perfettibili. Questa è una falla che si può e si deve sanare.

Escludendo ad esempio dal diritto al reddito di cittadinanza i condannati in via definitiva per reati, come mafia e terrorismo?

Se non hanno finito di scontare la pena. Io non sono per il fine pena mai, ma dico che la pena deve essere scontata fino alla fine.

Ci sono condanne che comportano pene accessorie. Ma per il reddito di cittadinanza non ci sono invece esclusioni, per un condannato per terrorismo. Non è una contraddizione?

Io mi auguro che questo evento serva di sollecitazione, già ci sono movimenti di modifica in questa direzione. E mi auguro che tra qualche giorno avremo delle correzioni.