La veloce crescita dell’arte in edizioni

Per la casa d'aste Phillips il 2021 è stato un anno da ricordare per i risultati conseguiti nel segmento delle edizioni che hanno determinato l’ampliamento del calendario annuale di aste per soddisfare la crescente domanda dei collezionisti di acquisire rare stampe e multipli del XX secolo e contemporanei. Il trend trova una conferma anche nei risultati dei recenti appuntamenti in occasione dell'asta dedicata a David Hockney (13 settembre) e nella vendita diurna e serale di Editions (14 settembre) realizzando un controvalore complessivo di 6,6 milioni di sterline. White Glove per l'incanto dedicato a David Hockney con un risultato pari a 3.338.685 sterline (3.847.167 €) ben superiore alla stima di prevendita (1.355.300-1.999.900 £) con oltre il 50% dei lotti offerti che hanno raggiunto record mondiali d'asta. Tassi di vendita importanti, pari al 99% per valore e al 95% per lotto, per i due appuntamenti (Evening & Day Editions) che hanno realizzato un controvalore di 3.309.705 sterline (3.822.709 €) con prezzi interessanti per Roy Lichtenstein (in foto «Water Lilies with Willows, from Water Lilies (C. 266)» del 1992) che dalla stima di 300-500.000 £ è stato aggiudicato a 378.000 £), Damien Hirst e Banksy. Il segmento sta vivendo un momento effervescente con una domanda sempre più ampia da parte dei collezionisti e un'offerta che nel corso degli anni è andata via via aumentando.

In questa intervista Robert Kennan, Head of Editions, Europe e Rebecca Tooby-Desmond, Specialist, Head of Sale, Editions, Europe, raccontano ad Arteconomy24 le ragioni che hanno portato a questo interesse per le edizioni.

Qual è stata l'evoluzione del segmento delle edizioni negli ultimi anni?

Abbiamo assistito a un crescente interesse da parte dei collezionisti di tutto il mondo che, grazie all’evoluzione della tecnologia, sono in grado di partecipare alle aste online e ciò ha permesso di raggiungere e coinvolgere sempre più collezionisti. Inoltre, le aste sono diventate un fattore importante per modificare le tendenze del mercato dell’arte, in quanto i risultati creano una consapevolezza diffusa per l'artista.

In che modo l’online ha favorito lo sviluppo del segmento?

La strategia “digital first” di Phillips ha portato alla creazione della nostra applicazione che era già pienamente funzionante anni prima dell’arrivo della pandemia. Abbiamo assistito a un’enorme crescita dell’online da parte della nostra base di collezionisti globali e, per il dipartimento Editions in particolare, questo ha certamente portato a un aumento delle consegne e delle vendite, oltre che a risultati d’asta record.

Chi colleziona edizioni?

L’età media degli offerenti nelle nostre aste Edition è 51 anni: una media appropriata per una comunità di collezionisti che comprende giovani, acquirenti alle prime armi e intenditori di lunga data. Spesso, grazie ai prezzi più bassi e ai nomi di artisti riconoscibili, i collezionisti fanno il loro primo acquisto in un’asta di edizioni e riescono ad affinare il loro occhio e il loro gusto personale collezionando questo genere. Per alcuni questo porta a espandere il proprio collezionismo in altre categorie, ma per altri il mondo infinitamente affascinante delle edizioni è il luogo in cui rimangono!

Rebecca Tooby-Desmond, Specialist, Head of Sale, Editions, Europe di Phillips

Nel 2021 in che misura la nuova clientela ha acquistato edizioni?

L'anno scorso il 48% degli acquirenti delle vendite di edizioni nel Regno Unito erano nuovi clienti per Phillips. Inoltre, nel 2021 il 38% degli offerenti nelle vendite di edizioni sempre nel Regno Unito era la prima volta che consegnava a Phillips.