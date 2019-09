La vendemmia è in diretta sul grande schermo

1' di lettura

Vendemmia live. L'idea può suonare bizzarra, ma è una delle proposte che la tenuta Hofstätter di Termeno (Bolzano) offre agli enoturisti.

Se infatti la raccolta dell'uva non regala emozioni quanto un film d'azione e non ha la suspence di un thriller, stiamo parlando comunque di uno dei momenti clou della produzione del vino.

E per questo la casa vinicola sudtirolese si è inventata il “Keller Kino”. Si tratta di una sala situata all'interno della cantina, in posizione sopraelevata e arredata con le poltrone di un ex cinema, pronta ad accogliere gli enoappassionati che potranno osservare dall'alto le diverse fasi che seguono la raccolta delle uve: dall'arrivo dei grappoli raccolti a mano alla misurazione del grado zuccherino, dalla selezione manuale degli acini di Pinot Nero fino alla pigiatura. I winelover possono stare naturalmente seduti con un calice di vino tra le mani.

Agli enoturisti che decidono di trascorrere qualche giorno tra i vigneti altoatesini di Gewürztraminer, Schiava e Lagrein, Hofstätter propone inoltre la visita al Giardino-Vigneto del Gewürztraminer ubicato alle spalle della cantina, accanto all'enoteca: un “laboratorio” all'aperto dove si possono scoprire oltre 30 tipologie di questo vitigno, con diversi cloni, mutazioni ed incroci con altre varietà.