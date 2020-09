La vendemmia promette bene, spiragli anche per il mercato In Piemonte la qualità dell'uva è al momento buona ovunque con punte di eccellenza Previsto un incremento dei quantitativi di vino del 5%. Per le vendite segnali positivi dagli Usa di Giorgio dell'Orefice

Sul Moscato gli ultimi 15 giorni hanno fatto registrare grandi escursioni termiche con 12-13 gradi di notte e 26 di giorno che hanno garantito un innalzamento del quadro aromatico delle uve che non si registravano da 15 anni.

Una vendemmia anticipata nei tempi anche se meno di quanto temuto mesi fa, con una buona maturazione dei grappoli, e scarsa incidenza delle patologie della vite. Condizioni che porteranno a un incremento dei quantitativi di vino prodotto del 5% rispetto allo scorso anno (a quota 2,73 milioni di ettolitri contro i 2,60 dello scorso anno) e una qualità ovunque buona con diverse punte di eccellenza. È quanto stimano per la vendemmia 2020 in Piemonte Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

«Per quanto riguarda le uve precoci – si legge nel report - come Moscato bianco, Chardonnay, Pinot nero, Brachetto, la maturazione, pur partendo in anticipo, ha subito una flessione a causa delle copiose piogge agostane per poi accelerare finendo in linea con lo scorso anno per le annate precoci. La vendemmia si presenta anticipata rispetto alla media con raccolta delle varietà destinate allo spumante metodo classico Alta Langa Docg a partire dalla quarta settimana di agosto e del Moscato destinato ad Asti Docg a cavallo tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Si prevede che per le varietà tardive le differenze nella tempistica si assottiglieranno».

«Siamo consapevoli che in un anno come questo 2020 i problemi sono e saranno soprattutto di mercato e di vendite – spiega Stefano Chiarlo, Vice Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ma anche titolare insieme alla famiglia della cantina Michele Chiarlo con vigneti nelle zone del Barolo, di Gavi e di Nizza Monferrato – ma a maggior ragione il fatto che si prospetti una vendemmia di qualità è importante perché la qualità aiuta di certo a vendere. Aspettiamo innanzitutto che migliori la situazione del canale horeca e a dire la verità qualche segnale positivo ad esempio negli Usa, comincia a fornirlo».

La vendemmia secondo Stefano Chiarlo si sta rivelando eccellente con un estate calda ma con precipitazioni nei momenti giusti e senza grandine. «Sul Moscato – ha aggiunto - gli ultimi 15 giorni hanno fatto registrare grandi escursioni termiche con 12-13 gradi di notte e 26 di giorno che hanno garantito un innalzamento del quadro aromatico delle uve che non registravamo in questi termini da 15 anni. Condizioni che favoriranno anche le uve rosse garantendo complessità ai vini. A breve comincerà la raccolta della Barbera e delle uve Cortese a Gavi e lì sarà importante gestire l’equilibrio nel vigneto con i giusti diradamenti».

«Preferisco non sbilanciarmi in previsioni anche perché almeno per quanto riguarda le Langhe la conclusione delle operazioni di raccolta è ancora lontana – spiega Gianni Gagliardo dell’azienda Poderi Gianni Gagliardo di La Morra (Cuneo) e presidente dell'associazione Deditus (associazione di famiglie storiche del Barolo dedite alla cura diretta dei propri vigneti) – per cui al momento è per noi molto difficile fare previsioni. Possiamo di certo dire che finora le condizioni climatiche sono positive e ci aspettiamo una buona annata. A preoccuparci sono di più gli aspetti di mercato perché con la chiusura del canale Horeca di fatto è rimasta in buona parte invenduta l’annata 2016 del Barolo che così nei prossimi mesi si andrà ad accavallare con l’annata 2017. Ma a ben pensarci anche questo non è un dato del tutto negativo. Certo alle cantine mancherà un po’ di liquidità ma dal punto di vista del mercato il fatto che a causa di un evento eccezionale si lascerà più tempo al vino per maturare, in particolare a un vino da invecchiamento come il Barolo, la vedo come un’opportunità per apprezzarne meglio le potenzialità. Sul fronte dei mercati esteri a preoccupare di più è l’Europa perché almeno nel nostro caso le vendite in Usa e Asia sono continuate anche in questi mesi difficili».