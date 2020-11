La vendite extra Ue trainano l’export di settembre (+2,7%) A settembre 2020 l'Istat stima che il saldo commerciale aumenti di 3,136 miliardi di euro (da +2,686 miliardi a settembre 2019) attestandosi a 5,849 miliardi di euro

(ake1150 - stock.adobe.com)

2' di lettura

A settembre 2020 l'Istat stima che il saldo commerciale aumenti di 3,136 miliardi di euro (da +2,686 miliardi a settembre 2019) attestandosi a 5,849 miliardi di euro. Lo comunica l'Istat secondo cui al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +7,583 miliardi di euro (era +5,788 miliardi a settembre 2019). Nei primi 9 mesi del 2020 il saldo della bilancia commerciale risulta positivo per 42,465 miliardi. A settembre 2020 l'Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+2,7%) e una lieve flessione per le importazioni (-0,6%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto al marcato incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+8,1%), mentre quelle verso l'area Ue sono in lieve calo (-2,1%).

«Prosegue a settembre la fase di risalita verso i livelli di inizio anno dell'export italiano che registra un nuovo aumento congiunturale – sostenuto dal commercio estero con i paesi extra Ue – e torna a crescere su base annua per la prima volta da febbraio 2020», commenta l'Istat.

«Queste dinamiche - aggiunge - risultano confermate anche escludendo gli effetti dovuti a esportazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), al netto delle quali si stima una crescita - più contenuta - su base sia mensile (+1,0%) sia annua (+0,4%). L'import, invece, dopo gli aumenti dei mesi precedenti, segna un calo su base mensile modesto, cui contribuiscono in particolare i minori acquisti di beni intermedi (per 0,8 punti percentuali). La sua flessione tendenziale si ridimensiona ulteriormente ed è spiegata per oltre 5 punti percentuali dal calo degli acquisti di prodotti energetici. Per i prezzi all'import, il rialzo congiunturale e l'attenuazione della flessione su base annua, a settembre, sono dovuti principalmente alle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici nell'Area non euro».

Nel terzo trimestre 2020, rispetto al precedente, l'export segna un aumento del 30,4%, cui contribuiscono per due terzi i forti incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nello stesso periodo, le importazioni crescono del 21,7%.

A settembre 2020 l'export registra una crescita su base annua del 2,1%, dovuta all'aumento delle vendite sia verso l'area extra Ue (+2,8%) sia, in misura minore, verso quella Ue (+1,4%). L'import segna ancora una flessione, sebbene in decisa attenuazione (-6,4%, era -12,6% ad agosto), determinata in particolare dal calo degli acquisti dall'area extra Ue (-12,3%), mentre quello dall'area Ue è molto più contenuto (-1,9%).