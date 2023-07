La vera scommessa si gioca sull’agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei perni su cui poggia il progetto complessivo di riforma fiscale è certamente il miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti. È un tratto distintivo che si coglie in molte parti del disegno di legge delega, in particolare quelle sui procedimenti: si va da quelli relativi all’amministrazione e agli adempimenti dei contribuenti, sino all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso tributario. Tutti temi che il Senato si appresta a esaminare, dopo il via libera alla Camera, che si è concentrata, invece, sulla prima parte del testo.

Più tax compliance, più contraddittorio, più confronto, più condivisione: questo sembra essere il proposito del progetto. Va da sé, se questo è l’obiettivo, che l’amministrazione finanziaria – e in particolare l’agenzia delle Entrate – avrà un ruolo decisivo nell’accompagnare e nel gestire molte delle possibili novità. Far funzionare bene la macchina amministrativa finirà per diventare uno degli snodi cruciali per il successo della riforma.

Già da tempo l’attività dell’Agenzia è rivolta verso tre dimensioni specifiche: l’area dei servizi ai contribuenti; quella della prevenzione, con rinnovata attenzione alle lettere di compliance e con tutto l’armamentario di alert di varia natura; quella del contrasto dell’evasione vero e proprio.

Sui servizi ai contribuenti, la delega sembra talvolta voler distribuire in modo diverso il peso di attività che già ora vengono svolte. Valga l’esempio degli interpelli, dove si punta in pratica ad alleggerire l’attività di risposta ai quesiti (anche, ma non solo, attraverso la richiesta del pagamento di un obolo ai contribuenti), a fronte di un maggior impegno per la produzione/emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale. Sui servizi, con la finalità di migliorarne l’efficacia e anche la quantità, si prospetta l’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, come l’intelligenza artificiale. Si tratta di un giusto obiettivo che andrà

via via costruito.

Sulla parte dei controlli veri e propri, la delega sembra piuttosto cauta e non annuncia grandi svolte. È vero che tra i principi generali della riforma si insiste su un uso più efficace di archivi e dati in chiave anti evasione, specie di quelli della fattura elettronica e dei corrispettivi. È pure vero che anche qui torna il richiamo all’utilizzo delle nuove tecnologie. Ma, a ben vedere, non si coglie l’intenzione – ad esempio – di una maggiore frequenza dei controlli. E, anzi, la logica più volte ribadita sia da Giorgia Meloni sia dal vice ministro Maurizio Leo, il regista dell’operazione riforma, è di voler intercettare l’evasione “prima che si realizzi”. Non di aumentare

i controlli.