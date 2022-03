La vera sfida dell’Occidente? Penetrare nel cervello di Putin

Putin utilizza le informazioni come un'arma, usandole come strumento per raggiungere un obiettivo o per confondere l'avversario, nascondendo le sue reali intenzioni e la modalità di pianificazione delle azioni perfino ai suoi più stessi collaboratori.

Secondo alcune fonti, durante la sua visita a Mosca, Burns fornì alcuni dettagli su ciò che gli Stati Uniti avevano appreso in merito alle operazioni militari condotte dall'esercito russo. Tali rivelazioni sembrarono cogliere di sorpresa alcuni funzionari russi, come se non fossero esattamente al corrente dei piani di Putin.

Beth Sanner, ex intelligence officer della Cia e consigliere dell'ex presidente Donald J. Trump, su Putin si è espresso in questi termini: «Era una spia. Quindi è stato addestrato a non condividere, a persuadere e a manipolare».

Julianne Smith, ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Nato, durante una recente intervista sulla crisi ucraina ha dichiarato: «Fondamentalmente non capiamo, e nessuno di noi lo sa, cosa c’è nella testa del presidente Putin, e quindi non possiamo indovinare in quale direzione stiano evolvendo gli eventi».

L'ex capo dell'Fsb, erede diretto del Kgb, evita ogni contatto con i dispositivi elettronici di qualsiasi natura, non prende appunti e vieta ai sui collaboratori di farlo, riducendo al minimo le comunicazioni anche con i suoi assistenti.