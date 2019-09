Nuovo record del debito pubblico: ecco i perché dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico di Dino Pesole

Investimenti pubblici e privati per ridurre il debito

Fa certamente effetto apprendere che il nostro debito pubblico, vale a dire quell'ingombrante macigno che pesa sulla nostra economia, abbia superato quota 2.400 miliardi. Molti si esercitano a quantificare quanto tutto ciò pesi su tutti noi, neonati compresi (attorno ai 35mila euro), ma in realtà non è questo l'esercizio più proficuo per provare a comprendere gli effetti di un debito pubblico sulla vita di tutti noi. La cifra in assoluto fa impressione, se si considera che il nostro Pil, in sostanza la ricchezza prodotta dal Paese, “vale” circa 1.800 miliardi. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.



Fino a quando c'è il disavanzo il debito non può che aumentare

Le cifre che mensilmente vengono fornite dalla Banca d'Italia relativamente all'andamento del nostro debito pubblico mettono in luce con assoluta evidenza che fino a quando l'Italia avrà un disavanzo (vale a dire la differenza tra entrate e uscite in un anno) il debito in termini assoluti non potrà che aumentare. Quindi entro certi limiti si tratta di una “non notizia”. Non a caso le misurazioni che avvengono in sede internazionale e che sono considerate ai fini della valutazione sulla sostenibilità di un debito pubblico si riferiscono non al valore assoluto quanto al rapporto tra il debito pubblico e il Pil. Numeratore e denominatore, in poche parole. Il rapporto debito/pil si colloca al momento (stime di aprile scorso) attorno al 132,6%. Il nostro è il secondo debito pubblico più alto in Europa dopo la Grecia e uno dei più alti al mondo.



Le conseguenze di un debito così alto

Per un paese che per finanziare il proprio debito deve emettere ogni anno titoli di Stato per circa 400 miliardi di euro, la condizione essenziale per ridurlo è non perdere la fiducia dei mercati e degli investitori che liberamente in una moderna economia di mercato decidono se acquistarli oppure no. In spesa per interessi il nostro paese spende il 3,6% del Pil, attorno ai 60 miliardi l'anno. Una cifra imponente che restringe drasticamente i margini di manovra per qualsiasi governo sia chiamato a impostare manovre di bilancio e politiche economiche orientate alla crescita. 60 miliardi l'anno equivalgono a due manovre finanziarie, ed ecco perché la riduzione dello spread di circa 100 punti registrato dal momento della formazione del nuovo governo va salutato con assoluto favore.

