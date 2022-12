La verace Sanità tra fiocchi di neve, pizze e ipogei

Casa D'Anna in Via dei Cristallini è uno dei simboli della rinascita della Sanità. Il quartiere, raccontato anche dal film Nostalgia di Mario Martone, ha sempre sprizzato vitalità, anche se sino a poco tempo non ci si sentiva sempre sereni durante il passeggio. Ora, grazie a questo palazzo, arredato con gusto parigino, aperto ai viaggiatori, all'Ipogeo dei Cristallini affrescato in epoca ellenistica che la lava delle vergini ha coperto e protetto, ai tour guidati a Palazzo Sanfelice e Palazzo dello Spagnolo che sfoggiano cellette come alveari, ai dolci fiocchi di neve inventati dal coraggioso Ciro Poppella, alla pizza superba e umile insieme di Ciro e Antonio Oliva da Concettina ai Tre Santi, la Sanità è il posto più verace da scoprire.

6/7 Menu