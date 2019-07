La verifica sui ricavi delle attività orienta le modalità di indicazione

Il superamento di tale soglia comporta l’innesco di una causa di esclusione da indicare (codice «7»), a seconda dei casi, nei quadri F e G del modello Redditi 2019 e, quindi, l’inapplicabilità del nuovo strumento. I soggetti multiattività devono comunque compilare il modello Isa ai soli fini dell’acquisizione dei dati, ivi incluso il prospetto «Imprese multiattività» compreso nel (se così vogliamo chiamarlo) frontespizio (si veda l’articolo nella pagina a lato).

IL RISCONTRO

Ma andiamo con ordine. Se un contribuente svolge diverse attività d’impresa bisogna innanzitutto verificare se queste sono riconducibili, o meno, al medesimo Isa. Quando queste sono comprese nello stesso modello non si può parlare di soggetto multiattività e, pertanto, si devono compilare i vari quadri avendo riguardo ai dati “aggregati”, ma non il prospetto «Imprese multiattività». Se per le attività d’impresa svolte sono previsti differenti Isa bisogna invece fare una distinzione:

se i ricavi relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa dell’attività prevalente non superano il 30% del totale dei ricavi dichiarati allora il soggetto non è considerato un multiattività e si comporterà come nel caso precedente;

se viene superata la soglia del 30%, invece, il soggetto compila il modello, con riferimento ai dati “aggregati” di tutte le attività, oltre al prospetto multiattività.