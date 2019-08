La versione più versatile di Mini è quella crossover

La Countryman mantiene l'aria di famiglia di tutte le vetture del brand britannico: ha forme arrotondate, la mascherina separata dai fari, il tetto piatto e ampie protezioni in plastica nera che corrono lungo la parte inferiore della carrozzeria. Rimane anche la parte dietro con portellone verticale e luci ampie e stondate. Tuttavia è difficile chiamarla “mini” visto che supera il metro e ottanta di larghezza, gli ingombri di vettura media. In compenso la versione crossover della Mini ha un abitacolo spazioso e comodo per quattro passeggeri oltre a un bagagliaio con la capienza massima di 1.390 litri.