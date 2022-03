La Vespa 125 degli anni Sessanta ora è un set Lego

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come al solito vengono proposti ogni tipo di dettaglio: sterzo, cavalletto mobile, due sedili e un motore a cui si accede da una copertura sfoderabile. Inoltre, a tutto questo si aggiungono accessori come una ruota di scorta, un casco e un cesto con un mazzo di fiori per il posteriore. Si tratta di un insieme di apparente complessità media, ma dato che conta 1.106 pezzi, ci vorranno alcune lunghe sessioni di “montaggio” ed è consigliato a persone di età superiore ai 18 anni. Una volta assemblata, la Vespa in miniatura misura 22 centimetri di altezza, 35 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza...

l produttore di giocattoli fa una menzione speciale del colore blu pastello scelto per il modello, in quanto è un tono “estremamente insolito” in quanto utilizzato molto raramente all'interno delle linee Lego. Inoltre, è la prima volta nelle riproduzioni Lego appare una ruota composta da due colori: nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico.

E per celebrare il lancio del set, che è disponibile nei negozi al prezzo di 99 euro, le due aziende hanno anche svelato un modello in scala 1:1 della Vespa 125, ovviamente realizzato completamente in mattoncini e fedelissimo al veicolo in miniatura. Questo modello, che Lego e Piaggio indicano come “un capolavoro di ingegneria” è composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesa 93.3 kg ed è stato realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.

Il modello sarà poi esposto in un viaggio itinerante nei Lego Store dello Stivale. Si inizia il 4 marzo con la prima tappa nel Lego Store di Torino dove rimarrà esposta fino al 30 Aprile. Altri punti vendita che ospiteranno la Vespa 125 realizzata con i famosi mattoncini in scala 1:1 verranno comunicati in seguito