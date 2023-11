Vespa: marchio Ue confermato, la forma è unica e riconoscibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di «Vespa» ce n’è una sola, e come tale può e e deve essere tutelata. Vittoria per Piaggio , con il Tribunale europeo che dà ragione all’azienda, affermando che il marchio corrispondente alla forma di uno scooter «Vespa» è riconoscibile in tutto il territorio dell’Ue; gli elementi di prova dimostrano il carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio nell’insieme dei paesi comunitari. Il Tribunale sancisce quindi che un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione.

Piaggio aveva presentato a Euipo (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’Ue) diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi d’opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la circostanza della presenza della «Vespa» al Museum of Modern Art di New York, l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film di fama mondiale come «Vacanze romane» o ancora la presenza di club «Vespa» in numerosi Stati membri. Questi elementi indicano il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’insieme dell’Unione. Annullando la registrazione del marchio, l’Euipo ha dunque commesso un errore di valutazione di tali elementi, secondo il Tribunale Ue.

Nel 2013 Piaggio aveva presentato una domanda di registrazione del marchio Ue all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per il segno tridimensionale corrispondente alla forma di uno scooter «Vespa». Questo marchio è stato registrato il 16 gennaio 2014 per le classi di prodotti «scooter» e «modelli ridotti di scooter». Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, società cinese di motocicli, ha presentato all’Euipo una domanda di nullità di tale marchio. Il 25 ottobre 2021 Euipo ha accolto la richiesta della società cinese a causa della mancanza di prova del carattere distintivo del marchio che rappresenta uno scooter. La Piaggio ha successivamente proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro quest’ultima decisione dell’Euipo.