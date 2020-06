La via europea dei carburanti puliti

L’anidride carbonica è fatta di carbonio e di ossigeno. Facendola reagire con idrogeno — idrogeno “verde”, ottenuto con elettricità da fonti rinnovabili per ottenere l’idrolisi dell’acqua, o “blu”, ottenuto da metano con segregazione del carbonio — per sintesi si riottiene l’idrocarburo.

Ho capito, forse. Me ne parlava tempo un biotecnologo, Fabrizio Sibilla. Lo spiego con parole mie, quelle che fanno indignare i chimici.

L’acqua è fatta di idrogeno e di ossigeno legati in modo strettissimo. Per separare questi due elementi serve iniettare nell’acqua una dose fortissima di energia, cioè di elettricità, che fa gorgogliare nell’acqua separatamente bolle di idrogeno e bolle di ossigeno. Questa è l’idrolisi, la divisione dell’acqua.

Si cattura quell’idrogeno e lo si combina con l’anidride carbonica, che è fatta di carbonio e ossigeno, in modo da ottenere idrogeno e carbonio insieme, cioè idrocarburo. Benzina sintetica.

Ovvio che però l’elettricità usata per separare l’acqua nell’idrolisi sarà rinnovabile o a zero emissioni: eolico o fotovoltaico.

Ecco. Invece di lavorare petrolio estratto dai giacimenti sepolti nel sottosuolo, progressivamente le raffinerie useranno altre materie prime come la biomassa vegetale, i rifiuti oppure la CO2 riciclata di cui abbiamo appena parlato.

Non sono fantasie?

No, se si passa all’adozione industriale di tecnologie che esistono già. Non sono castelli in aria.