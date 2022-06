La Via Lauretana Toscana è un percorso a piedi (ma fattibile anche in bici) che segue l'antico cammino spirituale che va da Siena a Cortona. Non va confuso con il Cammino di Loreto (anch'esso detto Via Lauretana) che va da Assisi a Loreto attraversando Umbria e Marche: è un antico sentiero etrusco – romano che collega Cortona a Montepulciano e Siena e che nel Medioevo veniva percorsa dai pellegrini per poi raggiungere Perugia, Foligno, Assisi e poi seguire la Lauretana classica fino a Loreto. Si tratta di un vero itinerario dello spirito che attraversa natura, borghi e luoghi religiosi suggestivi; un percorso adatto a tutti, non impegnativo (anche se classificato come Escursionistico), da fare in 5 tappe dai 18 ai meno di 25 km al giorno, per 114,6 km, da percorrere generalmente in 4 o 5 giorni. Da Siena si raggiunge Cortona passando per Asciano, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, il castello di Valiano e altre bellezze toscane. E' disponibile l'app dedicata alla Via Lauretana, e un documento con la descrizione dettagliata delle tappe, con quote, dislivelli e tracce Gps

