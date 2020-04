La via del rilancio passa solo da più europa

Perché se la simmetria dello shock non consente, come 10 anni fa, di enumerare innocenti e colpevoli e dunque costringe alla solidarietà magari riluttante, ’impatto asimmetrico della pandemia ne complica e non poco la manifestazione. In breve, tende a spingere l’Europa in direzione contraria, verso le solite contrapposizioni di interessi Nord-Sud, di difficile governabilità.

Mai come in questa partita però sono in gioco alla lunga la sostenibilità dell’euro e del mercato unico, cioè dell’Europa.

Quando, sottolinea il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, la Germania reagisce alla crisi con uno stimolo fiscale 7 volte maggiore di quello dell’Italia nonostante sia l’Italia il Paese più colpito, diventa fondamentale che i Governi seguano la politica del “whatever it takes”, altrimenti si finirà con l’approccio del “whatever you can”. Ma se ciascuno farà quello che può pensando solo a sé stesso diventerà inevitabile la frattura di euro e mercato unico.

Già l’ultima crisi, prima finanziaria e poi debitoria, ha stressato la tenuta di entrambi, accentuandone le divergenze a scapito delle convergenze interne. Se gestita con lungimiranza e volontà politica costruttiva da parte di tutti, l’emergenza Covid potrebbe trasformarsi nel disastro che apre alla ricostruzione di un’Europa più forte, coesa e credibile. Se mal gestita potrebbe darle il colpo di grazia.

Gli ultimi numeri del Fmi anticipano un quadro inquietante: l’economia dell'eurozona crollerà del 7,5% mentre la media del suo debito pubblico salirà di 13 punti al 97 per cento. Dentro la media, i divari si annunciano abissali: il debito della Grecia salirà al 200% (+22 punti percentuali), dell’Italia al 156% (+21), della Spagna al 113 (+18), con Belgio, Portogallo e Francia messi altrettanto male. Invece per la Germania l’aumento sarà di soli 9 punti per arrivare al 69%, per l’Olanda di 10 al 58% e simili per altri virtuosi del Nord, tra cui Austria e Finlandia.