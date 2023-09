La viceministra del Lavoro Bellucci: stop alle politiche assistenziali e più psicologi anche a sostegno dei giovani in crisi

L'importante è che anche nella certezza delle pene, pure inasprite ma con finalità rieducativa, ci sia uno Stato in grado di attivare politiche sociali articolate sul territorio. Territorio dove oggi c'è un vuoto anche di professionalità.

Molte delle figure necessarie mancano del tutto e forse bisognava agire “ieri”

Vero. Questa è una deriva annunciata. La rabbia che oggi dilaga con comportamenti aggressivi, autodiretti o eterodiretti, era prevedibile a fronte di un sistema delle politiche sociali che fino a oggi non ha garantito presenza e sostegno, né risposte di prossimità. Oggi noi abbiamo un compito estremamente arduo e ne siamo consapevoli: l'intervento dev'essere tempestivo e per questo il “Dl Caivano” era giusto e doveroso. Ma anche all'interno del mio ministero stiamo lavorando per utilizzare tutti gli strumenti che comunque ci sono. Per esempio?Per esempio, dal Governo precedente abbiamo ereditato il Piano nazionale di inclusione sociale e lotta alla povertà 2021-2027, con oltre 4 miliardi tra fondi italiani e Fesr oggi da spendere. Quel Piano include la “Child Guarantee”, la misura europea di garanzia all'infanzia e all'adolescenza per cui l'Italia è tra i Paesi pilota. A noi spetta attuare quel Piano e aggiustare il tiro, dando sempre più spazio a una politica sociale – e non assistenzialista, lo ripeto - tesa a prevenzione, educazione, garanzia delle opportunità e autonomia. Le economie da poter mettere a disposizione ci sono, saremo tempestivi.

Il bonus psicologo può aiutare?

Assolutamente no in quanto misura emergenziale ed estemporanea. Le politiche sociali non si fanno per bonus e ma con interventi strutturali che passano per la stabilità, per una dotazione adeguata di personale e per modelli di coprogettazione anche con il terzo settore.