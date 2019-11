La video arte a Loop attrae un forte collezionismo di nicchia La fiera ha ospitato 40 gallerie ciascuna con un solo video. Molte proposte artistiche su temi politici e ambientali. Pubblico di collezionisti e direttori di musei di Nicola Zanella

Romain Kronenberg, Nothing but earth, drier and drier, 2016 video, 18', edizione di 5+2. Galerie Sator. 10.000 Euro

4' di lettura

Loop Barcelona è l'unica fiera al mondo dedicata unicamente alla videoarte e dal 2003 si svolge appunto a Barcellona. La 17ª edizione si è tenuta a partire dal 18 novembre scorso sino al 21 e ha visto la partecipazione di 40 gallerie, ognuna presente con un solo video, tutti proiettati in una diversa stanza dell'hotel Almanac.

I video si possono vedere comodamente sdraiati sui letti delle stanze nulla di più lontano dall'adrenalina delle fiere classiche, del resto 40 video di lunghezza media di 15 minuti significano una proiezione totale superiore alle 10 ore, un certo confort è necessario alla qualità della fruizione.

La proposta artistica

Quarantaquattro minuti è la durata di “Staging Silence (3)”, video di Hans Op de Beeck (Turnhout, 1969). nel quale in bianco e nero viene inquadrato un piano, un palcoscenico in cui due mani di un Dio fuori campo creano e ricreano continuamente paesaggi metafisici e giocosi, ogni nuovo paesaggio è un'invenzione, L'artista vive la costruzione di questi video come un momento di svago, nel suo studio, un momento creativo più che produttivo, Hans Op de Beek è famoso soprattutto per le sue sculture e installazioni “pietrificate” ormai talmente iconiche e riconoscibili da essere depotenziate dal loro spirito creativo. Il video in qualche modo ha il merito di restituire all'artista la sua grandezza, al di là del suo impatto commerciale. Il costo è di 40.000 euro in edizione di 10 con 2 prove d'artista, rappresentato a Loop dalla galleria Krinzinger di Vienna

Molti dei video esposti hanno prezzi sorprendentemente alti, come uno dei capolavori riconosciuti della kermesse, il video “New Acid” dell'artista egiziano Basim Magdy (Il Cairo, 1977) proposto a 35.000 euro da ArtSumer di Istanbul. “New Acid” è una proiezione dai tratti psichedelici di 15 minuti in cui appaiono i dialoghi tra animali che si scambiano ora banalità ora massime esistenziali in formato WhatsApp, nell'ambientazione di un mondo post umano. Il prezzo dei video, come in questo caso, sono poco legati alle dinamiche di domanda/offerta e tanto meno a quelle del secondo mercato, piuttosto limitato per questo medium. Il prezzo tiene conto dei costi di produzione così come del lavoro necessario per la realizzazione, alcuni video sono dei veri e propri film e nel caso dell'opera di Magdy la premiere non è avvenuta in una galleria ma al Festival del cinema di Locarno.

Loop offre quindi una visione globale sulla produzione contemporanea di videoarte, molti video toccano temi politici come quello di Adrian Melis (Havana, 1985), proposto dalla Galleria ADN di Barcellona a 4.500 euro e di cui sono state vendute varie edizioni, o hanno contaminazioni con i videoclip e la performance come il video in bianco e nero di Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) proposto da àngels Barcelona . (15.000 euro ed.di 5+1), galleria di proprietà di uno dei due fondatori di Loop, Emilio Alvarez.



I video-collezionisti

I video come opera d'arte si trovano molto più nelle sale dei musei che nei salotti delle casa private. Partendo da questo assioma si spiega la grande attenzione riservata da Loop verso curatori, critici e direttori di museo, invitati in gran numero, quasi fosse un summit annuale sulla video arte.

A latere della fiera si svolge il Loop Festival, una serie di mostre, chiaramente incentrate sui video che si svolgono in varie gallerie ed istituzioni della città. In queste esposizioni vengono spesso coinvolti collezionisti e fondazioni per la produzione delle opere, come nel caso del duo italiano Masbedo i loro video per la mostra, “for Beauty is just the beginning of terror”, al museo MNAC sono stati realizzati con In Between art films , la casa di produzione fondata dalla collezionista Beatrice Bulgari; o come la mostra di Thao Nguyen Phan alla Fundaciò Joan Mirò realizzata grazie al premio-produzione assegnato dalla fondazione Han Nefkens nell'edizione 2018 di Loop.



Interessante scoprire il prototipo del video-collezionista tra i corridoi di Loop: spesso ha istituzionalizzato la propria collezione attraverso la costituzione di una fondazione come Nathalie Guiot con la sua Fondation Thalie di Brussels o all'acquisizione spesso affianca la produzione come la Polyeco Contemporary art initiative , di Atene, realtà di derivazione corporate che acquista produce e sostiene opere di videoarte principalmente legate alle tematiche ambientali e che a Barcellona era rappresentata da Kika Kyriakakou.