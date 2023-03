La videocamera connessa protegge l’auto e riduce l’ansia da parcheggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Parcheggi l’auto, magari nuova di pacca, e davanti c’è un grosso suv a portata di cofano oppure una delle sempre più numerose vetture in sharing i cui utilizzatori fanno manovra con totale menefreghismo dei danni che produce il loro «ma mi sono appena appoggiato». Al ritorno trovi la vettura con evidenti graffi e ammaccature. Ma come si può fare per tutelarsi e ridurre l’ansia da parcheggio?

Semplice: con una dash cam connessa, che oltre a registrare quello che avviene in marcia funge da sentinella digitale.

Loading...

Abbiamo provato la Garmin Dash Cam Live, una videocamera da parabrezza, unica nel suo genere, con connessione 4G. Basta collegarsi, tramite l’app drive e si può vedere in tempo reale cosa accade intorno alle vettura. Tutto è registrato, posizione Gps compresa. Non costa pochissimo (400 euro) ma funziona bene, a parte una certa lentezza nel collegamento in remoto. Offre avvisi su tentativi di furto in atto e anche funzioni di assistenza alla guida con alert e avvisi su traffico in movimento, autovelox e superamento involontario della corsia.

Per le funzioni di connettività serve però un abbinamento al cloud Garmin Vault (11 euro al mese, non proprio cheap ma c’è anche la possibilità di registrare sulla nuvola). L’abbonamento è obbligatorio se si vogliono sfruttare appieno tutte le funzioni “smart” come il live view con angolo di 140 gradi e il rilevamento della posizione (grazie al Gps integrato).

Il funzionamento è semplice,la videocamera ha un ampio display da 2,95” ma non è ingombrante. Si applica al parabrezza o sulla struttura intorno al retrovisore.