La violenza sulle donne si ferma riconoscendola: la chiave è prevenire

Complessivamente sono 86 donne vittime di reato ogni giorno tra maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking. Ma i due dati più significativi per capire quanto il pericolo non sia intercettato sono stati snocciolati in Senato da Linda Laura Sabbadini (Istat): «Il 63% delle donne uccise non aveva parlato con nessuno della situazione di violenza che viveva. Solo il 15% aveva denunciato».

Le condanne all’Italia

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato sette volte lo Stato italiano per non aver protetto le donne vittime di violenza e i loro figli, quattro solo nel 2022. Altra condanna è arrivata dal Cedaw - il comitato delle Nazioni Unite - per i pregiudizi diffusi nei tribunali italiani. La Cedu, in tutte le sentenze, ribadisce che in Italia è ormai necessaria e non più rinviabile una riforma organica e seria, che affronti la violenza contro le donne in chiave preventiva.

«Sbaglia chi pensa che la violenza sia una questione di donne, è essenzialmente una questione di uomini», ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Anche per questo cambiare la cultura non è più rinviabile, accanto agli interventi per potenziare il ricorso ai braccialetti elettronici e per colmare le lacune dimostrate dalle leggi in vigore. Con questo intento un anno fa il Governo Draghi aveva approvato un nuovo disegno di legge, che però non ha mai visto la luce ed è stato riproposto alla Camera dall’ex ministra Elena Bonetti. Un provvedimento nato anche per fare un passo in più rispetto al Codice Rosso, la legge 69/2019, che ha aumentato le pene e introdotto nuove fattispecie di reato. Il report della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza mostra, infatti, che nei 37 mesi di applicazione del Codice Rosso, il più alto numero di violazioni riguarda i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Secondo la giudice del foro romano e consigliera di Cassazione, Paola Di Nicola Travaglini, nel nostro Paese servono «un codice unico sul tema della violenza contro le donne; la formazione obbligatoria per la magistratura e le forze dell'ordine; un’attività di prevenzione sul territorio basata sull’adeguata conoscenza di stereotipi e pregiudizi, a partire dagli asili nidi e dalle scuole dell’infanzia». Tutto il possibile, tutti insieme, perché da 104 si possa finalmente scendere a zero.