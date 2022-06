La visione di Amundi: «La Fed alzerà due volte i tassi entro luglio prima dello stop pre-elettorale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ci aspettiamo che domani la Fed alzi i tassi dello 0,5% e che nella riunione di luglio faccia altrettanto, incrementandoli di un altro 0,5%. La banca centrale Usa sarà più veloce di Bce per tre motivi: la ripresa economica negli States è ancora sostenuta, come dimostrano i dati sull’occupazione; l’inflazione in America potrebbe avere raggiunto il picco già a maggio e iniziare a decrescere da luglio; a novembre negli Usa ci saranno le elezioni di mid term e storicamente la Fed non muove i tassi nei...