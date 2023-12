La visione di Lvmh sull’intelligenza artificiale: «Perfetta per ridurre i costi, ma non sostituirà empatia e creatività»

Ascolta la versione audio dell'articolo

CHARLBURY (Oxfordshire) - Un “co-pilota”, non un rivale. L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando e migliorando il mondo della moda e del lusso, ma non potrà mai sostituire l’inventiva e la creatività umana: questo il messaggio positivo di Anca Marola, Chief Data Officer di Lvmh, responsabile dello sviluppo tecnologico di tutte e 75 i brand del gruppo in diversi settori. «L’IA generativa in pochi mesi ha rivoluzionato il settore - ha affermato Marola, in Inghilterra per partecipare a Voices 2023, il summit organizzato da Business of Fashion a Soho Farmhouse vicino a Oxford -. È un assistente prezioso lungo tutta la filiera e rende più efficiente e più rapida ogni fase, dal design al prototipo e dal merchandising alla pubblicità».

Una borsa di Louis Vuitton, ad esempio, passa da disegno a prototipo velocemente grazie alla stampa a 3D, ma questo è solo l’inizio. «Una borsa ha 130 elementi e molti prototipi non vengono mai realizzati - ha detto Marola -. Ci volevano due settimane per scansionare dieci anni di storia e prevedere il costo, mentre ora non solo ci vogliono due minuti, ma il risultato è più accurato». L’IA è ora in grado di prevedere in modo preciso i costi di produzione di ogni singolo articolo lungo tutto il percorso, creare la brand communication più efficace e mirare la pubblicità ai destinatari giusti, consentendo di spendere il budget in modo più efficace. «L’IA generativa ha aggiunto il 30% in media agli ordini, perché un merchandising e marketing più mirato porta a maggiori acquisti», ha detto il manager. I dati sono ormai un asset aziendale strategico ed è quindi cruciale avere dati pertinenti e aggiornati, ma alla fine «l’importante non è la tecnologia per il nostro settore, ma il design e l’esperienza del cliente».

Fino a poco tempo fa l’aspetto creativo era isolato dalla trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, ma l’IA generativa sta rivoluzionando il settore. Molti temono che possa interferire con il processo creativo e perfino arrivare a sostituire i designer.Questi timori sono infondati, secondo Marola: «L’IA viene utilizzata con grande entusiasmo dai nostri designer come strumento utile per sperimentare, con forme, colori e materiali, perché permette loro di realizzare le loro creazioni molto più rapidamente, ma nessuna IA sostituirà mai le idee originali che solo un essere umano può avere».

Una macchina, per quanto sofisticata e avanzata, non potrà ricreare due caratteristiche tipicamente umane che sono cruciali per il mondo della moda e del lusso: empatia e creatività. «La mia previsione è che queste capacità saranno anzi sempre più preziose e valorizzate in futuro”, ha sottolineato. Lvmh ha appena siglato una partnership con il prestigioso Human-centered AI Institute dell’Università di Stanford per avviare progetti di ricerca comuni sull’interazione tra esseri umani e computer, sull’evoluzione del design e sulla gestione della filiera.

Il mondo della moda è “ossessionato” dall’intelligenza artificiale e secondo un recente sondaggio per il 73% di dirigenti del settore è la priorità numero uno per il 2024. L’aspetto del marketing mirato che l’IA generativa consente è particolarmente interessante. Utilizzandola BoF ha creato il Brand Magic Index, riuscendo a “misurare” la distanza tra brand e cliente. Prendendo 50 grandi marchi, l’algoritmo creato con l’aiuto di psicologi oltre che informatici ha studiato tutti i contenuti generati dal brand (marketing, pubblicità, social media) a livello globale sovrapponendoli poi ai contenuti generati dai consumatori sui social media per verificare quali messaggi inviati dal brand vengono recepiti correttamente dai clienti esistenti e potenziali.