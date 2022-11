La vista dall'alto sullo Sky Garden o al The Shard

Per godere una vista impagabile sulla città dall'alto quale occasione migliore per salire sullo Sky Garden e fermarsi per un pranzo o una cena? Dietro prenotazione, la salita allo Sky Garden è gratuita e chi avesse già prenotato un pasto alla Darwin brasserie o al Fenchurch Restaurant situati rispettivamente al 43esimo piano (dove si può ammirare un vero e proprio paradiso tropicale) e al 42esimo piano non deve nemmeno provvedere alla prenotazione della salita. Per ammirare lo skyline londinese si può anche optare per un cocktail a base di gin e piatti da condividere alla Fenchurch Terrace.

Altro luogo strategico per la vista dall'alto è The Shard, dove però la salita è a pagamento. Qui l'ospite viene accolto al bellissimo ristorante Aqua situato al 31esimo piano che offre una vista strepitosa



