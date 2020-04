La vita dopo il coronavirus: come cambieranno cinema, teatri, musei, shopping e sport

Cinema e Teatri

Prendendo in esame una sala della capienza di 450 posti, il ridisegno per garantire durante la proiezione un distanziamento sociale adeguato si traduce in una riduzione del 60% dei posti. All’esterno dei locali, sul marciapiede, è da ipotizzare la creazione di due corridoi di ingresso da 1.5m, delimitati da tendiflex. Gli spettatori saranno ammessi due per volta e all’interno dell’atrio fino a un massimo di 4 per il controllo del biglietto acquistato online e, almeno all’inizio, della temperatura corporea. Il posto in sala vedrà un distanziamento di almeno 1 metro mentre l’uscita avverrà una fila per volta. Fermo restando le limitazioni non trascurabili sul numero di posti utilizzabili, l’adozione delle misure di contenimento non comporterà però la necessità di ridurre il numero di proiezioni.

Leggi anche / Dal boom del traffico privato agli assembramenti alle fermate dei bus e nei parchi, tutti i rischi del dopo-4 maggio

Shopping Mall

La simulazione è stata eseguita su un centro commerciale di grandi dimensioni, con circa 200mila clienti / mese. Senza modificare la distribuzione geometrica, in termini di accesso singolo dei negozi, si è ipotizzato di creare percorsi di tipo monodirezionale (un ingresso e una sola uscita) e di creare nella galleria corsie di andata e ritorno, per il rispetto della distanza. È stato considerato un cordone sui fronti di tutti i locali commerciali per gestire la coda e l’accesso “controllato” all’interno dell’unità commerciale. Con queste regole, l’affollamento massimo orario potrà arrivare a circa 600 clienti contro i 2mila possibili in condizioni ordinarie (valore di punta). La riduzione è pertanto dell’ordine del 40%.

Coronavirus, a Dubai riparte anche lo shopping nei grandi mall

Musei

L’approfondimento è stato sviluppato sul museo del Castello Estense. La logica di gestione dei flussi nell’ambito del percorso espositivo già previsto dal museo non è stata modificata. Anche qui, percolerai monodirezionali e poche soste per i gruppi di ascolto. Se l’affollamento medio mensile, negli ultimi sette anni, è stato di circa 30.000 utenti, l’affluenza dovrà ridursi nell’ipotesi massima della metà.



Eventi sportivi

Infine è stato affrontato il tema degli eventi sportivi (in linea), ad esempio le tappe ciclistiche. In particolare è stata studiata la gestione del pubblico nelle città di partenza e arrivo e lungo il percorso cittadino. Innanzitutto, si è pensato a una fase di accesso attraverso una registrazione digitale (un’app): in questo modo a ogni spettatore viene assegnato un’orario così da evitare assembramenti. Ai varchi di ingresso dovrà essere misurata la temperatura corporea. Le aree dedicate alla visione dell’evento dovranno avere una densità di affollamento definita. Opportuni segni sul pavimento individueranno l’area assegnata per ciascun tagliando venduto.