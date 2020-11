La vita nelle metropoli? È un mito

Il mondo antico, come quello moderno fino alla Rivoluzione industriale, era soprattutto un mondo di contadini e di pastori. Eppure era evidente per tutti che civiltà era sinonimo di urbanesimo. Si dava per scontato che solo in una dimensione urbana l'innato spirito d'iniziativa della razza umana potesse esprimersi al meglio. Una città come Alessandria significava immensi viali monumentali, piazze per commerciare, grandi istituzioni culturali come la leggendaria Biblioteca, teatri e ginnasi dove svagarsi e istruirsi. Ma era anche una promessa di “dolce vita”, un caleidoscopio di divertimenti che faceva sognare chi veniva da fuori. Lungo il Nilo, il sobborgo di Canopo era il luogo di una festa perenne, dove la birra, bevanda nazionale egizia, scorreva a fiumi.

Da sinistra : Stazione Centrale, Triennale e un palazzo in zona Cordusio sempre a Milano

Il geografo Strabone la descrive così: «Quello che impressiona di più è la folla di gente che viene qui da Alessandria, attraverso il canale, per far festa. Giorno e notte, una massa di persone si accalca su barconi galleggianti, suonando musica e ballando, e abbandonandosi ai piaceri più sfrenati, uomini e donne, tutti insieme, senza alcuna vergogna».

Come si evince anche da Strabone, agli elogi della vita urbana fa sempre da contrappunto il loro rovescio. I testi antichi ci descrivono anche lo stress della vita metropolitana, il fastidio per il rumore continuo, la noia delle gazzarre notturne, il disagio che viene dal traffico incessante dei veicoli e dall'accumularsi delle immondizie per strada. Gli epigrammi di Marziale e le satire di Giovenale ci raccontano con vivacità gli aspetti meno gradevoli della Roma imperiale.

Nell'Urbe, dice per esempio Marziale, se si abita in un condominio di un quartiere popolare non si può mai dormire: c'è il fornaio che lavora tutta la notte, il calderaio che non la smette di battere il rame, il bambino lamentoso che chiede l'elemosina, il venditore ambulante che grida. Ogni mattina, dice il poeta, «mi sveglia il riso della gente che passa e ho tutta Roma intorno al mio letto». Seneca, a sua volta, racconta nelle Lettere a Lucilio il disagio di vivere accanto a uno stabilimento termale, cosa che doveva equivalere ad abitare oggi accanto a una discoteca o a un locale notturno dei Navigli milanesi: «Immagina ogni genere di baccano. Se poi arrivano quelli che giocano a palla e iniziano a contare i colpi è finita.

Da sinistra, la sede storica dell’università Bocconi in via Sarfatti, il grattacielo Pirelli fotografato di taglio, il murale del Giardino delle Culture in via Morosini

Aggiungi le risse fra gli attaccabrighe, il ladruncolo colto in flagrante, quello che urla perché gli piace sentire la propria voce mentre fa il bagno, quelli che si tuffano in piscina smuovendo l'acqua con gran fracasso. E poi le grida dei venditori di bibite o di salsicce». Così, all'elogio della vita urbana lo stesso Seneca contrappone l'esaltazione della campagna come luogo di pace idilliaca. La città diventa allora non solo il luogo del caos e del frastuono, ma anche lo spazio degli inganni e delle trame, l'arena dei politicanti e degli azzeccagarbugli. Tutti pensano solo a far soldi o ad accaparrarsi una poltrona.