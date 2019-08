La vita da romanzo di una grande narratrice Tradotta l’appassionante autobiografia della vincitrice del Nobel alternativo di Lara Ricci

(Ansa)

4' di lettura

«Vivere o scrivere, bisogna scegliere» sentenzia Jean-Paul Sartre nell’esergo di La vita senza fard , autobiografia di Maryse Condé. Dopo quarant’anni spesi in un’esistenza da romanzo - «ero talmente occupata a vivere dolorosamente da non avere tempo per nient’altro» - l’autrice delle Antille francesi ha passato gli ultimi quaranta a scriverli, i romanzi. Una trentina di opere narrative tra cui Segù (1984, edizioni Lavoro), epopea del Mali precoloniale, più alcune teatrali, saggi e libri per bambini che le sono valse, tra l’altro, il Nobel per la letteratura alternativo a quello sospeso per lo scandalo delle molestie sessuali.

La sua storia, non meno avvincente della sua fiction, è l’ultimo dei suoi racconti. Nata in Guadalupa nel 1937, è una ragazza di belle speranze della nascente borghesia nera. Figlia di una delle prime maestre di colore dell’isola - istruitasi perché i creoli bianchi per cui lavorava la madre, «una bastarda mulatta analfabeta», le permisero di approfittare del loro istitutore - e di un padre a sua volta «bastardo» e orfano, che aveva studiato a spese dello Stato fondando poi una piccola banca. Si definivano Grands-Nègres, «negri di livello». Maryse è una delle pochissime liceali dell’isola a preparare l’esame per entrare nelle grandes écoles parigine.

Ma nella Ville lumière la sua vita prende una piega diversa da quella cui pareva predestinata: l’uomo di cui s’innamora, l’haitiano Jean Dominique, la lascia. Il giorno prima gli aveva annunciato di essere incinta: «con aria compresa mi spiegò che una minaccia di eccezionale gravità si profilava all’orizzonte di Haiti. Un medico, tal François Duvalier, si candidava alle elezioni». E l’uomo «non aveva alcuna delle qualità necessarie per un posto di tale responsabilità». Così, quello che poi è divenuto l’eroe dell’opposizione al dittatore nell’agiografico documentario The agronomist di Jonathan Demme, scompare senza neanche più scriverle.

Da studentessa modello diventa una ragazza madre, «abbandonata come una serva», le sue sicurezze s’infrangono. Sorelle e amici si allontanano, quando avrebbe dovuto studiare per il difficile esame partorisce, poco dopo muore la madre in Guadalupa. Deperita per la sofferenza e la povertà si ammala di tubercolosi, è costretta a separarsi dal neonato e andare in sanatorio a Vence, dove riesce a laurearsi in lettere. Torna a riprendersi il bambino, trova un lavoro ma è una vita di stenti. Sperando di recuperare il suo rango nella società si sposa. Lui è un attore della Guinea che «aveva fretta di mostrare in giro quella moglie universitaria (...) che parlava francese come una vera parigina». Non riesce neanche a confessargli di avere un figlio “naturale” (riaffidato a una balia che faceva da mamma un po’ a tutti e due). Ma pochi mesi dopo aver cercato di plasmarlo secondo i suoi gusti si arrende, riprende il bambino e - incinta di lui - lo lascia accettando un lavoro in una scuola della Costa D’Avorio.

L’Africa è per lei, divoratrice di libri, poco più che un oggetto letterario, ma è anche una terra verso cui i discendenti degli schiavi nutrono una malinconia esistenziale. Contro il parere di tutti, con il piccolo Denis e il pancione, si imbarca a Marsiglia, per lei «la tela di fondo» di Banjo, del giamaicano Claude McKay. Il transatlantico la porta dapprima a Dakar, all’epoca «una minuscola cittadina, tranquilla e piena di fiori». «Non fui colpita né dai profumi né dai colori. Mi impressionò invece l’indigenza della folla» scrive. «Infermi e mendicanti di ogni sorta agitavano feroci i loro piattini (...) In netto contrasto con tutto ciò, i bianchi, allegri e ben vestiti, circolavano al volante delle loro automobili».