La vitalità di Simac Tanning Tech infonde coraggio al settore e lancia nuove proposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quello della pelle, è il core business della maggior parte dei grandi brand del Lusso, arrivando a rappresentarne anche fino al 70% del fatturato. La filiera italiana della pelle è l’unica che racchiude, al massimo livello di eccellenza, tutta la catena del valore in un unico territorio, all’interno di distretti specializzati. Il settore pelle aggregato (conceria, calzatura, pelletteria e tecnologia) rappresenta un’importante fetta del manifatturiero italiano: occupa complessivamente oltre 130mila addetti (4% del settore manifatturiero italiano), produce oltre 30 miliardi di euro di fatturato e un valore aggiunto di 6 miliardi, il 3% del manifatturiero italiano. Nel 2022 l’Italia si è riconfermata il primo paese esportatore a valore in Europa per quel che riguarda le tecnologie per la filiera, le pelli conciate, la pelletteria e le calzature. Il saper fare italiano è riconosciuto a livello mondiale: il valore delle esportazioni delle quattro filiere nel 2022 ammontava a circa 27 miliardi di euro (+15% rispetto al 2021). Di questi, circa il 45% di calzature e il 40% di pelletteria, con destinazioni diversificate verso Europa, Stati Uniti, Corea del Sud e Cina tra le prime destinazioni. Il saldo commerciale si aggira attorno ai 15 miliardi di euro (1,7 miliardi per la conceria, 7,2 miliardi per la pelletteria, 5,4 miliardi per la calzatura e 300 milioni per la tecnologia). Stiamo parlando di un “campione nazionale”.

Fonte: TEHA-Assomac



La manifestazione fieristica Simac Tanning Tech che si è svolta dal 19 al 21 settembre presso il polo fieristico Rho ha dimostrato la vitalità e la capacità di innovazione di un settore strategico per l’economia italiana e mondiale. I dati di affluenza finale, con oltre 6.500 presenze certificate tra operatori e delegazioni di cui circa il 60% visitatori italiani e 40% di visitatori esteri e quindi +37% di visitatori e +14% di espositori rispetto allo scorso anno, premiamo l’impegno e la volontà di innovarsi dei 320 tra espositori, brand e istituzioni presenti a Simac Tanning Tech che confermano una ripresa della fiera tornata ai livelli pre-Covid. I numeri dimostrano il trend positivo, a partire da quelli delle aziende espositrici presenti sui 15mila metri quadrati della fiera. Italia soprattutto, ma anche Turchia, Francia, Germania, Portogallo, Brasile, Messico, Spagna, Tunisia e il grande ritorno dei paesi asiatici tra le 96 nazioni di provenienza dei visitatori. Interessanti le innovazioni e i servizi applicativi presentati dalle aziende che sempre più puntano a dare vita a ecosistemi produttivi all’insegna della sostenibilità. “Le presenze internazionali dei visitatori e l’attenzione dei produttori di tecnologia verso l’organizzazione dei processi e la digitalizzazione – afferma con orgoglio la Presidente di Assomac e di Simac Tanning Tech, Maria Vittoria Brustia – confermano un cambio di passo rilevante verso una transizione sostenibile. Siamo certi che questa strada condivisa da tutti gli operatori del settore genererà presto risultati soddisfacenti”. Grazie alla consolidata collaborazione con ITA-Agenzia, la fiera Simac Tanning Tech ha beneficiato della presenza di 18 delegazioni internazionali con circa 100 tra buyers, delegati istituzionali e stampa estera di cui una parte significativa presente anche al 21° Congresso Internazionale dei tecnici della calzatura UITIC. L’appuntamento è per la cinquantesima edizione di Simac Tanning Tech, prevista dal 17 al 19 settembre 2024, sempre negli spazi di Fiera Milano Rho.



www.simactanningtech.it