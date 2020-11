La vite smart è made in Bologna

Partner dell’avventura (quota del 10%) è Gellify, piattaforma di innovazione che oltre ad offrire servizi di digitalizzazione in modo diretto gestisce un incubatore di start-up che a loro volta lavorano in rete per sostenere i percorsi di sviluppo delle aziende.

«La visione di Michele Poggipolini - spiega Michele Giordani, founder e Managing Partner di Gellify - ci ha subito convinto, perché ha una comprensione molto chiara di come il digitale possa incrementare il valore in ogni prodotto a condizione che con questo sia facilmente integrabile. Trasformare ogni vite in un sensore va oltre lo stato dell'arte nella capacità del digitale di essere davvero parte del mondo fisico durante tutta la vita del prodotto».

Al lavoro nella start-up vi sono già quattro persone, che raddoppieranno a breve, team che si irrobustirà ancora quando dopo la validazione dei prototipi seguirà la fase produttiva vera e propria. «Prodotto che verrà realizzato da Poggipolini - spiega l’imprenditore - e che verrà poi integrato con nuova intelligenza in grado di sviluppare i dati richiesti. Ecco perché stiamo assumendo data scientist, ingegneri elettronici ed informatici: il tema vero in prospettiva sarà la gestione del dato, che a mio avviso genererà l’80% dei ricavi».

Al 2030, questa la visione, in un rotore di elicottero (Leonardo è tra i clienti storici dell’azienda) potranno magari esserci 80 viti “standard” e altre 20 smart, posizionate nei punti critici e in grado di segnalare a distanza il proprio stato di funzionamento ed eventuale usura.

In parallelo prosegue la crescita organica dell’azienda, che nel 2020 ha incrementato l’organico di 4 unità, altre due arriveranno entro fine anno. Esercizio che si chiuderà in crescita nonostante la minore domanda in arrivo dalla Formula 1, mercato storico da cui l’azienda è partita per poi lanciarsi in altri settori.