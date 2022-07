La vittoria del secolo. Come i mondiali di Spagna 1982 (non) hanno cambiato l’Italia e gli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vi ricordate dove eravate lunedì 5 luglio 1982? E domenica 11 luglio 1982? Oppure, cosa sapete di quelle due date celebri? Qualcuno ve le ha mai raccontate?



Io me lo ricordo bene, perché è stata la mia personale scoperta dell'epica. Avevo 8 anni e stavo festeggiando, ubriaco di emozione, e di adrenalina, la leggendaria vittoria degli azzurri contro il Brasile per 3-2, ai mondiali di calcio di Spagna. E poi il trionfo finale per 3-1 contro la Germania, a Madrid: l'esultanza del presidente della Repubblica, Sandro Pertini, la coppa del mondo sollevata da Dino Zoff, e la partita a scopone sul volo di ritorno dal trionfo mundial.

Ma quella vittoria inaspettata ha decisamente travalicato lo sport, diventando il simbolo di un paese che usciva dagli anni 70 del terrorismo, per entrare nei colorati anni 80: il riscatto del Made in Italy, del benessere e delle tv commerciali.

Un tripudio di patriottismo e di unità nazionale, dietro i goal di un redivivo Paolo Rossi, dopo le critiche e due anni di squalifica per calcio-scommesse.

Gli 80 sono stati, però, anche gli anni spendaccioni e spensierati che incuberanno un nuovo periodo turbolento del nostro paese, che porterà divisioni e fratture: la caduta del muro di Berlino, l'inchiesta Mani pulite, la fine della prima repubblica e il boom della Lega di Umberto Bossi, la corruzione endemica, il debito pubblico e le stragi di mafia.