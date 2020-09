Mini-riforme e ritocchi: cosa succede con la vittoria del Sì al referendum

COME CAMBIANO CAMERA E SENATO Loading...

... e i rimedi costituzionali in campo

Per questo è necessario ora uniformare il più possibile la modalità di elezione nelle due Camere: da una parte permettendo il voto ai 18enni anche in Senato (ora si vota a 25 anni), in modo per altro da ridurre al minimo la possibilità di due maggioranze diverse come spesso avvenuto negli ultimi lustri. Questa riforma ha già passato il primo doppio sì da parte di Camera e Senato: come prevede la Costituzione, dopo una pausa “riflessiva” di tre mesi serve un’altra doppia lettura da parte del Parlamento. È atteso invece per la prima alla prova dell’Aula del Senato il 25 settembre prossimo il Ddl Fornaro, che elimina l’obbligo della base regionale per l’elezione del Senato permettendo la costituzione di circoscrizioni pluriregionali e inoltre riduce il numero dei delegati regionali chiamati ad eleggere il presidente della Repubblica in seduta comune per non sovrarappresentare i territori una volta ridotto il numero dei parlamentari.

Il nodo del bicameralismo paritario e la mossa del Pd

Piccole riforme, certo, ma che hanno il valore di uniformare il metodo di elezione di un Parlamento che resta improntato sul bicameralismo paritario eliminando quasi del tutto il rischio di risultato incerto per le elezioni politiche (ricordiamo tutti le elezioni del 2013, quando il Pd con la coalizione di centrosinistra ottenne il premio di maggioranza alla Camera ma non in Senato costringendo i partiti alla grande coaliizione Pd-Fi). Andranno poi riformati i regolamenti parlamentari: quorum per le votazioni, commissioni e molto altro. Certo, con queste mini-riforme risalterà ancora di più agli occhi l’anomalia italiana di due Camere elette allo stesso modo e che fanno le stesse identiche cose. Anche per questo il Pd, nel dare indicazione di voto ai suoi elettori in favore del referendum caro al M5s, ha posto pubblicamente l’esigenza di tornare a ragionale sul superamento del bicameralismo paritario con una differenziazione delle funzioni delle due Camere.

L’esigenza di coinvolgere l’opposizione

Nelle prossime settimane il Pd raccoglierà le firme su un testo di riforma in tal senso che introduce anche la sfiducia costruttiva come in Germania. Ma ci sono le condizioni politiche per avviare una riforma così complessa da qui alla fine della legislatura? Di certo bisognerebbe coinvolgere anche l’opposizione per evitare un nuovo referendum come quello del 2016 che affossò la “grande riforma” del Pd a guida renziana.

E la legge elettorale? Può attendere

Quanto alla legge elettorale, la scelta di un sistema proporzionale come quello sostenuto da Pd e M5s (è stato appena adottato il testo base in commissione Affari costituzionali sul testo che prevede la soglia di sbarramento al 5% con l’astensione di Italia Viva e sinistra di Leu, che ritengono la soglia troppo alta) è una scelta soprattutto politica, non dettata da ragioni “tecniche” derivanti dal taglio del numero dei parlamentari. Le perplessità dei due piccoli alleati di maggioranza sono un ostacolo non da poco, vista la fiera opposizione al ritorno al proporzionale del centrodestra a trazione salviniana. Può darsi che nelle prossime settimane si possa trovare un compromesso nella maggioranza su una soglia più bassa, al 3 o 4%. Ma il quadro politico deve ancora evolvere, a nostro avviso, per arrivare alla quadra sulla legge elettorale con la quale si tornerà al voto nel 2023.