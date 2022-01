La voglia di regolare il commercio è sopravvissuta a Trump

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rancore tra le parti non è mai una buona premessa per fare affari. Eppure, almeno superficialmente, la politica commerciale degli Stati Uniti degli ultimi anni ha dato a molti l’impressione di essere come guidata da un risentimento tenacemente covato in seguito a un qualche torto ricevuto. Almeno questa è stata l’impressione durante le presidenza di Donald Trump.

È cambiato qualcosa con Biden?

Come riportato in un documento del Congressional research service (Crs), un servizio di informazione apartitico del parlamento statunitense, l’amministrazione Trump sosteneva che i negoziati e gli accordi commerciali degli Stati Uniti non riuscivano a far fronte efficacemente alle pratiche protezionistiche degli altri Paesi a danno delle imprese e dei lavoratori statunitensi. Citava come prova la crisi delle industrie Usa esposte alla concorrenza estera, le loro difficoltà a penetrare nei mercati esteri e i grandi deficit commerciali che gli Stati Uniti continuavano ad avere, anche con Paesi con i quali erano in vigore accordi di libero scambio. Sosteneva che l’obiettivo della politica commerciale degli Stati Uniti non doveva essere il libero scambio, ma uno scambio «equo» e «bilanciato». Poiché il libero scambio non sembrava in grado di essere anche equo e bilanciato, era necessario ricorrere a uno «scambio gestito» («managed trade»), cioè ad accordi commerciali internazionli che ponessero l’enfasi su risultati misurabili in termini di quantità scambiate e quote di mercato.

È quello che – secondo quanto discusso recentemente sul «Wall Street Journal» da Chad Bown del Peterson Institute for International Economics di Washington – cominciò a fare Donald Trump nel 2018 con l’imposizione di dazi su quasi tutte le importazioni statunitesi di alluminio e acciaio, senza distinzione, sia che provenissero da alleati come l’Unione europea che da concorrenti come la Cina. La risposta della Ue fu una raffica di dazi sulle merci provenienti dagli Stati Uniti. In quell’occasione si creò un’inedita frattura tra Washington e Bruxelles, accentuata anche dal rifiuto delle autorità europee di scendere a patti accettando la logica dello scambio gestito.

Concretamente, gli obiettivi misurabili dello scambio gestito non si perseguono con dazi che, facendo lievitare i prezzi delle merci importate per i clienti finali, ne scoraggiano l’acquisto, ma direttamente attraverso restrizioni sulle quantità scambiate di determinati prodotti. Queste “restrizioni quantitative” possono riguardare il numero di unità, il peso, il volume o anche il valore. Gli strumenti principali con cui possono essere messe in atto sono i divieti, i contingentamenti, le licenze e le restrizioni volontarie all’esportazione (Ver, Voluntary export restraints).

Un divieto nega la possibilità di importare o esportare un prodotto. Il contingentamento determina una quantità massima che può essere importata o esportata. I requisiti di licenza richiedono ulteriori documenti come prerequisito per l’importazione in aggiunta a quelli previsti a fini doganali. I Ver sono limitazioni alle quantità commerciate che i Paesi esportatori si impongono da soli.

Come i dazi, anche le restrizioni quantitative comportano una riduzione delle quantità scambiate e un aumento dei loro prezzi. Perché allora l’Unione europea preferì una risposta conflittuale in termini di dazi a un accordo pacifico in termini di restrizioni quantitative? La risposta ce la dà il Crs. Un principio fondamentale del sistema di scambi multilaterale promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) è che i dazi sono da preferire alle restrizioni quantitative per varie ragioni, sia economiche che pratiche. In primo luogo, i dazi sono più trasparenti e facilmente verificabili. In secondo luogo, non impongono limiti assoluti alle importazioni, la cui congruità è di difficile valutazione prima di imporli. In terzo luogo, per esperienza pregressa, un’eventuale riduzione dei dazi è più facile da negoziare di una rimozione delle restrizioni quantitative. Il gettito dei dazi va, infatti, ai governi; le rendite generate dalle restrizioni quantitative vanno alle imprese. Mentre Trump si poneva in rotta di collisione con l’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione europea preferiva sostenerne i princìpi.