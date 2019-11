La zampata di CR7 sui conti trimestrali della Juve

Tuttavia i dati al 30 settembre sembrano indicare non solo la necessità ma anche l’urgenza di una ricapitalizzazione. La Juventus non fa più la relazione trimestrale da diversi anni, perché non è obbligatoria. Perché allora l’inconsueta approvazione dei «principali risultati» al 30 settembre? La pubblicazione di dati freschi fa pensare che la società si prepari a dare il via alla ricapitalizzazione entro poche settimane.

I costi degli investimenti degli ultimi anni, la difficoltà a vendere calciatori ricevendo pagamenti per cassa (e non giocatori in cambio), la presenza di qualche «esubero» di lusso, hanno alzato i costi a un livello tale che i ricavi attuali non riescono a coprire.

I ricavi del trimestre dichiarati dalla Juventus sono 170,4 milioni rispetto ai 143,1 milioni del periodo di raffronto, dentro però ci sono anche proventi da gestione diritti calciatori per 63,7 milioni (plusvalenze) rispetto ai 42 milioni del 2018. Escludendo questi proventi, i ricavi operativi sono 106,7 milioni (+5,5%). I ricavi da sponsor sono aumentati da 23,5 a 33,5 milioni, ma i ricavi da vendite di prodotti e licenze (merchandising) sono diminuiti da 13 a 10 milioni. Il costo dei tesserati è aumentato da 76,9 a 86,2 milioni, gli ammortamenti da 42,7 a 47,3 milioni. Nel bilancio l’effetto CR7, per ora, si sente soprattutto sui costi.

