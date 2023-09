Lab24 e «Clima e ambiente» arricchiscono di contenuti il sito del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre al canale Sostenibilità, il sito del Sole 24 Ore racconta i temi dell’ambiente nel format innovativo Lab24 (con forte impronta visual, con inchieste in formato longform e con le classifiche interattive dei Leader della sostenibilità create con Statista) e nello Speciale «Clima e ambiente», un dossier con notizie, analisi e dati, che raccoglie in un unico hub tutti gli approfondimenti del sito dedicati al tema ambiente e sostenibilità.

Lab24, coordinato dal giornalista del Sole 24 Ore Luca Salvioli, è un format innovativo che offre al pubblico inchieste inedite con una forte connotazione visuale. Grande attenzione è dedicata ai temi green, come la serie di longform sull’emergenza climatica, tra cui «I custodi dell’acqua», per capire le cause della grave siccità che colpisce per mesi il nostro Paese e analizzare le possibili azioni di mitigazione dei danni causati. Su Lab24 spiccano inoltre le classifiche interattive e navigabili dei ranking Leader della sostenibilità, realizzati dal Sole 24 Ore e dalla società leader dell’analisi dati Statista.

Lo speciale multimediale «Clima e ambiente», invece, è un dossier aggiornato ogni settimana con le ultime notizie, gli approfondimenti, i dati, sulla transizione ecologica in atto per mitigare i cambiamenti climatici sul pianeta e gli effetti dannosi sull’uomo e sul suo ecosistema. Nella carrellata di articoli, temi come la siccità che mette in difficoltà agricoltura e idroelettrico, le sfide della sostenibilità, le conseguenze del cambiamento climatico in particolare sul territorio italiano e una serie di migliori pratiche suggerite da ricercatori o messe in atto dalle imprese.