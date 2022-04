Laboratori green nelle scuole, disponibili ulteriori 100 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove risorse a disposizione delle scuole superiori per favorire la formazione alla transizione ecologica, per un totale di 100 milioni di euro di fondi Pon-React Eu. È disponibile sul sito del ministero dell’Istruzione l’Avviso pubblico «Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo» per la realizzazione e il potenziamento di ambienti didattici utili nell'ambito dell’educazione alla sostenibilità. ll bando si rivolge agli istituti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Il bando

Con le risorse aggiuntive della tranche 2022 del React-Ue sarà possibile finanziare sia le scuole secondarie del Centro-Nord sia ulteriori scuole delle Regioni del Mezzogiorno. Fino alle ore 15 del 6 maggio 2022, gli istituti interessati potranno presentare le proprie candidature. Ogni istituzione scolastica potrà candidare un solo progetto. Le scuole che saranno ammesse al finanziamento riceveranno 130mila euro e grazie a queste risorse potranno realizzare laboratori didattici, ciascuno a seconda delle specificità di indirizzo, ad esempio su “Agricoltura 4.0”, alimentazione sostenibile, energie rinnovabili, produzione dei rifiuti, qualità dell'aria. Nella selezione sarà data priorità alle scuole a indirizzo agrario che necessitano di laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie.

Platea più ampia di beneficiari

«Il cambiamento è già in atto - ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi - e dobbiamo dotare tutti i nostri istituti di strumenti e ambienti di apprendimento per facilitare l’educazione su temi e questioni, come la sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico, la transizione ecologica, fondamentali per il pieno sviluppo di ogni ragazza e ragazzo. Questo nuovo Avviso amplia la platea dei beneficiari rispetto al primo bando rivolto alle sole scuole del Mezzogiorno e costituisce una straordinaria opportunità per costruire passo dopo passo la nuova scuola di cui il Paese ha bisogno. Con il Piano “RiGenerazione Scuola” abbiamo indicato la strada, il percorso che le nuove generazioni devono seguire per acquisire conoscenze e competenze per essere protagonisti di questo tempo e del futuro».

Inoltre, si riaprono, con un ulteriore Avviso, anche i termini per la realizzazione dei laboratori green per le scuole delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia non finanziate a seguito del precedente Avviso, scaduto lo scorso 31 gennaio, che potranno candidare i propri progetti entro le ore 15 del 6 maggio 2022.