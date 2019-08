Laboratorio Lazio, dove Pd e M5S collaborano da sponde opposte

GUARDA IL VIDEO / Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea

Di accordo formale non si può però parlare. Malgrado “l'inciucio” evocato dalle forze del centrodestra. In più occasioni‎ anzi Lombardi ha affermato di non voler essere «la stampella del governatore», votando anche in Aula per la sua sfiducia. Ma il M5s è in realtà già ben inserito nella macchina della Regione Lazio: guida, in virtù dei risultati elettorali, commissioni pesanti come quella all'Ambiente e quella competente su Urbanistica, Casa e Rifiuti e non sembra un caso che l’economia circolare, uno storico tema del Movimento, appaia nel Piano rifiuti varato a inizio agosto dalla giunta, che peraltro non prevede nuovi inceneritori, come chiesto dal M5s, che spinge anche per la politica dei “rifiuti zero”. La stessa Lombardi è a capo di una commissione speciale sui Piani di Zona.

