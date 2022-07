Labriola: «Open Fiber opzione preferita, ma Tim sulla rete ha il piano B»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tim compie il primo passo concreto verso la separazione della rete, ma apre a più opzioni per la massima valorizzazione della Netco: Open Fiber resta la strada maestra, ma dietro l’angolo, se il piano Rete Unica dovesse diventare impercorribile, c’è sempre un piano B che può trovare declinazione in una trattativa trattativa privata con altri investitori, incluso il fondo americano Kkr) o in una scissione: progetto che resta in piedi nonostante venga giudicato più penalizzante rispetto alla vendita...